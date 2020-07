WhatsApp fait le plein de nouveautés : codes QR, stickers animés, améliorations des appels de groupe

Aujourd’hui WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus utilisés dans le monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs. L’app est aussi bien utilisée pour discuter avec les amis et la famille, que dans le contexte professionnel. Mais pour autant, WhatsApp ne s’endort pas sur ses lauriers. Et cette semaine, le service lance une série de nouveautés qui visent à améliorer l’expérience utilisateur.

La nouveauté la plus intéressante est probablement les codes QR. En substance, lorsque vous souhaitez ajouter une personne dans vos contacts, vous pouvez maintenant demander son code QR, et scanner celui-ci. C’est nettement plus pratique que de saisir son numéro de téléphone. Et avec l’ajout de ces codes, WhatsApp adopte une pratique qui est déjà très répandue sur les autres plateformes.

Sinon, WhatsApp améliore également l’expérience sur les conversations vidéo de groupe. Actuellement, le service de messagerie permet de faire des appels avec 8 personnes. Et désormais, une option vous permet d’arranger l’affichage pour que celle-ci mette en avant un utilisateur en particulier qui vous intéresse. Il suffit de faire un appui long sur la vidéo de cette personne, pour que celle-ci passe en plein écran.

Le service de messagerie a aussi ajouté de nouveaux types de stickers : les stickers animés. « Les stickers gagnent en popularité auprès des utilisateurs de WhatsApp avec plusieurs milliards d’envois chaque jour. Nous proposons de nouveaux packs de stickers animés, toujours plus fun et expressifs », indique un communiqué.

Du nouveau pour la version web et pour la version KaiOS

Sur la version web de WhatsApp, qui permet d’accéder à la messagerie sur les ordinateurs, il est maintenant possible d’activer le mode sombre. Et pour les utilisateurs de l’app sur le système d’exploitation KaiOS, pour les téléphones basiques, il devient possible d’utiliser les statuts, l’équivalent des Stories de Facebook et d’Instagram sur WhatsApp.

Ces nouveautés de WhatsApp seront déployées dans les semaines à venir. Et comme nous l’avons évoqué dans de précédents articles, d’autres fonctionnalités sont en cours de développement (ou du moins, sont testée), comme la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils, ou encore la possibilité d’envoyer des messages éphémères (avec une date d’expiration).