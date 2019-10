WhatsApp tue une fonctionnalité qui énervait les utilisateurs

La dernière mise à jour WhatsApp ne sera certainement pas pour déplaire aux utilisateurs de la messagerie instantanée. Depuis ce week-end, ceux-ci pourront effectivement profiter pleinement d’une conversation en mode silencieux.

Pour des conversations WhatsApp vraiment en mode sourdine

Jusqu’ici, WhatsApp avait l’inconvénient de vouloir absolument vous faire voir le contenu d’une discussion que vous aviez pourtant mis en silencieux. Sur l’application, vous pouvez mettre une conversation en sourdine pendant huit heures, une semaine ou un an. Dès lors que vous aviez activé cette option, une petite cloche barrée s’affichait à côté de la discussion concernée. Mais même en choisissant cette dernière, la messagerie avait le défaut de continuer à afficher des notifications quand vous étiez dans la liste des discussions en cours.

Grâce à la mise à jour de la version 2.19.110 dont le déploiement a commencé ce week-end, vous pourrez donc enfin arrêter d’être dérangé par des messages que vous ne vouliez plus lire.

best change to WhatsApp ever pic.twitter.com/1CWHVy6NSy — Tom Warren (@tomwarren) October 28, 2019

Cette nouvelle version permettra aussi aux utilisateurs de WhatsApp utilisant Android de ne pas être ajoutés à une conversation de groupe sans leur consentement. Il est très facile de se retrouver au sein de discussions à plusieurs (pour ne pas dire trop) dans lesquelles les messages fusent sans que vous n’ayez rien à dire ou aucun intérêt à lire ces contenus.

Ainsi, il est possible de choisir qui peut vous ajouter à un groupe WhatsApp entre vos contacts et tout le monde, sachant que vous pouvez aussi préciser que vous ne souhaitez pas que certains utilisateurs précis vous ajoutent. Pour effectuer ce changement, vous devez vous rendre dans les Réglages puis Compte et Confidentialité. Vous aurez alors la possibilité de cliquer sur Groupe.

Néanmoins, cette nouveauté n’est pas encore déployée à tous les utilisateurs, il faudra donc attendre un peu avant que l’option ne soit plus en bêta, comme pour la mise à jour du mode silencieux.