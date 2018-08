WhatsApp va également afficher des publicités sur les Statuts (l’équivalent des Stories)

Après les messages payants pour les entreprises, Facebook devrait également afficher des publicités sur les Statuts WhatsApp (un format inspiré des Stories).

Quand Facebook a racheté WhatsApp en 2014, l’application n’était pas gratuite. Lorsqu’un utilisateur ouvrait un compte sur l’appli de chat, il avait le droit d’utiliser celle-ci gratuitement pendant un. Mais après cette première année, l’utilisateur devait payer pour continuer à s’en servir.

En 2016, Facebook a cependant rendu l’appli entièrement gratuite. L’entreprise avait décidé d’opter pour une autre stratégie : au lieu de taxer les utilisateurs, il faut taxer les entreprises.

Et aujourd’hui, le business model se dessine enfin

Facebook vient de présenter la WhatsApp Buesiness API, un nouvel outil qui permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients à grande échelle.

Quand un client ou un client potentiel contacte une entreprise, cette dernière peut utiliser gratuitement l’API pour répondre au message. En revanche, si l’entreprise met plus de 24 heures pour répondre, alors l’utilisation de l’API devient payante et le tarif du message est fixe pour chaque pays. D’autre part, l’envoi de notifications (comme une confirmation de livraison, mais pas de publicités) à un client est également payant.

Mais en plus de ces messages payants, Facebook entend également vendre des espaces publicitaires sur WhatsApp aux annonceurs

D’après le site TechCrunch, un représentant a expliqué à celui-ci que si WhatsApp n’affiche actuellement pas de publicités sur les Statuts (l’équivalent des Stories sur l’application de chat), il s’agit de l’un de ses objectifs.

Et on devrait commencer à voir des pubs sur WhatsApp à partir de 2019. « Nous agirons lentement, soigneusement et fournirons plus de détails avant de placer des publicités dans les statuts », a indiqué le porte-parole.

Les Statuts de WhatsApp font partie des grands succès de Facebook. Inspirés des Stories de Snapchat, ces Statuts comptent actuellement 450 millions d’utilisateurs par jour. C’est deux fois plus que le nombre d’utilisateurs de (toute) l’application Snapchat.