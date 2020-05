WhatsApp Web : bientôt des appels en visio à 50 participants, via Rooms

WhatsApp Web : des visioconférences à 50 participants

Il y a quelques jours, Facebook a mis à jour son application WhatsApp, qui permet désormais d’organiser des appels vidéos de groupe qui peuvent inclure jusqu’à 8 participants. Rappelons en effet que la limite était jusqu’alors fixée à seulement 4 participants. Très prochainement, ce même WhatsApp (version Web) pourrait permettre d’organiser des vidéoconférences incluant jusqu’à… 50 personnes !

En effet, tout récemment, Facebook a également annoncé une nouvelle fonctionnalité, baptisée Rooms. Le service est pour l’heure lié à l’application Messenger, depuis laquelle l’utilisateur peut lancer une visioconférence permettant d’inclure un total de 50 personnes. Très prochainement, cette fonction Rooms sera également étendue à… WhatsApp.

Une passerelle vers Facebook Rooms

En effet, la dernière version bêta de WhatsApp Web permet de découvrir de nouvelles fonctions, via un bouton situé en haut à droite de la fenêtre de discussion. Le bouton qui permet en général d’envoyer une pièce jointe dans une discussion, permettra également bientôt de lancer une discussion vidéo, via Facebook Rooms. TechRadar précise que la fonction ne sera pas exclusive à WhatsApp Web, et arrivera également au sein des application iOS et Android.

Rappelons qu’une fois la visioconférence créée par l’intermédiaire de Facebook Rooms, il est possible de partager une invitation à rejoindre celle-ci à travers le fil d’actualité, les groupes ou les événements, ou bien en partageant un simple lien pour les personnes qui n’ont pas de comptes Facebook.

A l’heure actuelle, cette nouvelle fonction n’est pas disponible pour tous via WhatsApp Web, mais elle devrait être déployée de manière plus générale dans les prochains jours. Rappelons qu’il se murmure que WhatsApp pourrait prochainement proposer une fonctionnalité permettant d’utiliser un même compte, sur plusieurs appareils. Une fonctionnalité très pratique pour ceux qui ont deux smartphones, ou bien pour ceux qui veulent utiliser le même compte WhatsApp à la fois sur un smartphone et une tablette.