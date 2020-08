WiiBoy Color : quand la Nintendo Wii s’exporte dans une Game Boy

Lancée en fin d’année 2006, la Wii de Nintendo constitue aujourd’hui encore la console de salon Nintendo la plus vendue, avec près de 102 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Même si la console n’a pas fait l’unanimité auprès des « gamers », la faute à un hardware vieillot et un côté « motion gaming/casual gaming » pas franchement inoubliable, la Wii a permis à Nintendo de rebondir après une GameCube au succès (commercial) très relatif, et de surclasser au passage les surpuissantes PS3 et Xbox 360.

Une Wii dans une Game Boy ?

Du côté de chez @GingerofMods, on a décidé de remettre la Wii au goût du jour, en l’intégrant… dans une Game Boy ! En effet, après plus de 9 mois de travail intensif, le modder est parvenu à intégrer les composants de la Wii au sein de la petite console portable de Nintendo.

Evidemment, il ne s’agit pas d’une réplique exacte de la Game Boy Color, et ce modèle baptisé WiiBoy Color est un peu plus épais, et intègre (logiquement) davantage de boutons, dont un tandem de sticks analogiques. A noter qu’il ne s’agit pas d’une quelconque forme d’émulation ici, mais bien d’une intégration complète du hardware Wii dans une console portable au gabarit de Game Boy.

And a few more pretty pictures pic.twitter.com/4lnEDbFCeX — GingerOfMods (@GingerOfMods) August 28, 2020

On y retrouve notamment un petit écran IPS de 3,5″, capable d’afficher une résolution de 480p. Le tout est animé par deux batteries lithium-ion, et peut se recharger via un port USB Type-C. A noter que le modder a utilisé de vrais sticks analogiques Nintendo Switch, ainsi que des boutons de Nintendo DS Lite. Bien sûr, il ne s’agit aucunement de commercialiser un jour cette WiiBoy Color, qui restera donc au simple stade de prototype, mais force est d’admettre que le prouesse technique est assez impressionnante.

Côté ventes, il faudra patienter encore quelques années pour savoir si la Nintendo Switch parviendra à dépasser la Wii, sachant que la console hybride de Nintendo affiche aujourd’hui plus de 60 millions de ventes…