Wiko présente les smartphones Harry et Lenny 4

Le constructeur français Wiko fait une nouvelle fois parler de lui en lançant deux smartphone relativement bon marché, mais qui n’ont pas à rougir de leur fiche technique. Ces deux smartphones d’entrée de gamme sont baptisés Harry et Lenny 4.

La gamme Y de Wiko s’est enrichit de deux nouveaux smartphones qui seront parfaits comme second téléphone par exemple. Ces derniers étant en dessous de la barre des 130 euros.

Le Wiko Lenny 4

Le meilleur marché des deux modèles est le Wiko Lenny 4, qui sera commercialisé à 99,99 euros à partir du 21 août 2017. Ce dernier proposera un écran IPS de 5 pouces avec une définition HD (1280 x 720) et intégrera un processeur Quad Core cadencé à 1,3 GHz, épaulé avec GPU Mali 400MP2, par 3 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, évidemment extensible jusqu’à 80 Go avec une carte MicroSD de 64 Go.

Ce smartphone tournera sous Android Nougat 7.0 et sera disponible en plusieurs coloris à savoir : Or, Or rose, bleu turquoise, Vert et noir. Niveau photo, le Wiko Lenny 4 dispose d’un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels à l’avant. Il embarque une batterie de 2500 mAh. Autre bon point pour faire de ce modèle un téléphone d’appoint en voyage, il dispose de deux slots SIM, en revanche ce dernier ne supporte pas la 4G.

Le Wiko Harry

Le Wiko Harry est un peu plus performant, ce qui explique que son prix est un peu plus élevé et qu’il faudra débourser 129,99 euros à partir du 18 août 2017 pour le glisser dans sa poche. Ce modèle sera équipé d’un écran de 5 pouces HD (1280 x 720 pixels) et embarquera un processeur Quad Core A-53 cadencé à 1,3 GHz. On retrouvera un GPU Mali T720, 3 Go de RAM et 16 Go extensible via microSD.

Niveau photographie, le Wiko Harry dispose d’un capteur photo principal de 13 MP et d’un dorsal de 5 MP. Il embarque une batterie de 2500 mAh. Cette version est également doté du dual micro SIM, mais cette fois vous aurez droit à la 4G, dans la bande des 800 MHz.