Withings MED PRO : des solutions B2B pour les professionnels de la santé

Deux nouvelles plateformes MED PRO chez Withings

Vous le savez, depuis quelques années maintenant, Withings propose de nombreux objets de santé connectée, avec des montres bien sûr, mais aussi des balances ou encore des trackers. Récemment, c’est la nouvelle Withings Move ECG qui passait par la case test sur Presse-Citron.

Aujourd’hui, le groupe annonce une nouvelle division B2B, MED PRO, qui propose deux solutions destinées aux professionnels. Des solutions qui visent à améliorer le suivi à distance des individus, grâce à l’utilisation des produits de l’écosystème Withings et à l’analyse des données collectées, directement au sein de l’environnement du partenaire.

D’un côté, on retrouve donc Withings MED PRO DATA, une solution qui va permettre aux sociétés tierces (programmes de coaching, instituts de recherche…) d’utiliser les produits Withings pour collecter, analyser et retransmettre les données de leurs utilisateurs au sein de leur propre environnement, site web ou application mobile.

Withings propose ainsi un SDK complet, pour permettre aux infrastructures l’installation et l’utilisation des objets Withings. De son côté, l’équipe de Withings MED PRO se chargera de créer des programmes individuels et sur-mesure pour les partenaires.

De l’autre, la plateforme Withings MED PRO CARE vis à permettre aux médecins, aux établissements médicaux et autres instituts de recherche d’accéder et de gérer facilement les données physiologiques de plusieurs patients.

Une solution « novatrice et évolutive » selon Withings

De cette manière, les professionnels de santé, grâce aux tableaux de bord interactifs et conçus sur-mesure, vont pouvoir visualiser en temps réel et sur une seule et même plateforme, les données agrégées et individuelles de leurs patients. La plateforme permet également une collaboration efficace des équipes de soins entre elles.

Selon Eric Carreel, fondateur de Withings : « Avec nos 10 années d’expérience dans la recherche et la création de dispositifs de santé connectée, Withings est dans une position unique pour aider les acteurs de la santé et du monde médical à mieux accompagner et comprendre leurs patients, pour leur permettre, grâce à un suivi quotidien, d’améliorer leur santé sur le long terme. »

Withings promet ainsi une solution novatrice et évolutive, en permettant notamment une gestion efficace et rapide, une prise en charge des patients même en dehors du cabinet médical et une meilleure gestion du temps des équipes soignantes.