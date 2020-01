Wix SEO Battle : on connait le grand gagnant du concours SEO

Il y a un peu plus de six mois, Wix lançait un concours dans lequel la plateforme invitait les meilleures agences SEO du monde à s’affronter pour conquérir les SERP de Google. Le concours s’est déroulé en deux phases. La première a vu les agences SEO soumettre leurs candidatures à un jury créé par Wix et dirigé par Lukasz Zelezny, une personnalité incontournable du SEO depuis de longues années. Il fait partie des 10 professionnels les plus influents du marketing au Royaume-Uni, et intervient régulièrement lors de conférences internationales sur le SEO ou les réseaux sociaux.

La seconde phase opposait quant à elle deux camps : les « Wix SEO Lovers » représentés par l’agence Marie Haynes Consulting, et de l’autre les « Haters » représentés par l’agence Liquid Interactive. L’objectif pour ces deux agences était de positionner le plus haut possible sur Google le mot clé « Wix SEO », pour gagner la cagnotte de 25 000$. Après 6 mois de lutte acharnée, le verdict est tombé…

Et le grand gagnant est…

On le rappelle, le but du concours était de prouver que les outils SEO intégrés à Wix sont efficaces dans une utilisation au quotidien. L’agence Marie Haynes Consulting a donc utilisé les outils SEO sur Wix pour arriver à ses fins. Et la bataille a été serrée jusqu’au dernier moment.

Le verdict a été rendu sur Twitter le 19 décembre par Lukasz Zelezny, qui a vérifié par lui même les positions sur la requête « Wix SEO ». On vous laisse découvrir la réponse :

Ding ding ding! We have a winner! 🏆 The #WixSEOBattle has ended. After 6 months of battling it out, @WixSEOLovers outranked @WixSEOHaters. Congrats, Marie Haynes Consulting, for taking home $25K! Watch Judge @LukaszZelezny with the results.@Marie_Haynes @liquidint #SEO pic.twitter.com/dy1QH75VlH — Wix (@Wix) December 19, 2019

Wix a prouvé la valeur de ses outils SEO

L’agence Marie Haynes Consulting a donc validé la théorie que Wix voulait confirmer : les outils de référencement mis à disposition pour les utilisateurs Wix sont hautement compétitifs, et permettent qui tournent sous Wix de se positionner sur les requêtes les plus compétitives du marché. Si vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, nous avons réalisé un test complet de la solution Wix, et donc de ses outils SEO.

La plateforme s’est bien développée depuis son lancement et propose aujourd’hui en natif des modules qui permettent d’agir sur le référencement de son site. Personnalisation des balises Meta, optimisation mobile, redirections, Rich Snippets, sont parmi les éléments sur lesquels vous pouvez agir facilement.

Alors que la méthode miracle pour être premier sur Google n’existe pas, l’agence Marie Haynes a décidé de jouer un maximum sur du contenu exclusif pour être visible. La première action a été d’échanger avec des utilisateurs Wix pour comprendre leurs utilisations et besoins. L’agence a été assez maline pour créer un fort engouement dans la dernière ligne droite du concours et prendre le dessus sur l’agence Liquid Interactive.

