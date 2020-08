Wonder Woman 1984 : on sait pourquoi Steve Trevor va revenir

Le 30 septembre 2020. La date est déjà inscrite dans les calendriers des fans de DC Comics et de Wonder Woman. C’est la date à laquelle le second épisode de ses aventures solo arrivera dans les salles obscures. Une date qui arrive après des bouleversements du côté du calendrier, notamment liés à la pandémie de coronavirus. Si on retrouve très logiquement Gal Gadot dans le rôle de l’héroïne, elle ne sera pas la seule actrice du premier film à être présente à l’écran.

Wonder Woman, une dose de magie

En effet, si on sait déjà que le film ne va pas tirer un trait sur les échecs cinématographiques de DC Comics, il a aussi du mal à faire sans Steve Trevor, joué par Chris Pine. Celui-ci sera bien présent à l’écran pour la suite. Or, si vous vous souvenez bien, il est tout simplement mort à l’écran dans le premier épisode. Même si ce n’était pas le cas, alors que l’histoire se déroule près de 70 ans plus tard. A la différence de la guerrière Amazone, Steve Trevor est humain, et ne devrait donc pas pouvoir vivre aussi longtemps.

Comment expliquer qu’il sera dans ce film qui mettra aussi en scène Barbara Ann Minerva alias Cheetah (Kristen Wiig). Si on en croit les images qui ont été diffusées, le personnage a visiblement conservé le même âge que dans le premier film. On peut donc s’attendre à une belle pirouette du côté du scénario, de la magie ou l’intervention d’un méchant du film. Du côté des comics, il a été ramené plusieurs fois à la vie, ce n’est donc pas nouveau pour lui.

Si le choix de le ramener à l’écran a été fait, c’est notamment grâce à la décision de Patty Jenkins. Elle explique avoir eu le déclic au cours du premier film. On sait déjà que l’histoire aura du sens et ne sera pas un simple artifice. On demande quand même à voir.