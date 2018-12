WordPress 5.0 est arrivé ! Avec de belles nouveautés comme son éditeur Gutenberg

Les éditeurs des 30% de sites utilisant le CMS WordPress seront heureux d’apprendre que la version WordPress 5.0 (nom de code Bebo) est sortie et qu’elle apporte son cortège de nouveautés, avec une tendance à la personnalisation qui se perpétue et l’arrivée de l’éditeur Gutenberg.

Le gros changement apporté par Worpress 5.0, c’est son éditeur Gutenberg

Matt Mullenweg, co-auteur de WordPress explique que le choix de l’éditeur Gutenberg est une volonté de simplifier le travail, afin que même un nouveau venu sur WordPress puisse démarrer sereinement. Il indique : « les utilisateurs seront enfin en mesure de créer les sites qu’ils voient dans leur imagination ».

Une vision partagée par Matías Ventura, chef d’équipe pour Gutenberg, qui a expliqué : « C’est une tentative d’améliorer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur contenu de manière fondamentalement visuelle, tout en donnant aux développeurs les outils nécessaires pour créer davantage de contenu. expériences enrichissantes pour les personnes qu’ils aident ».

Jusqu’à présent l’éditeur de WordPress répondait très bien à l’utilisation que les rédacteurs ou concepteurs de sites faisaient de lui, mais il faut bien avouer qu’il avait été conçu pour du texte, or les contenus sont devenus au fil des années de plus en plus multimédias. Désormais, il faut intégrer des tweets, des cartes, des vidéos, effectuer certains collages de photos, insérer des GIF et bien plus encore… Un nouvel éditeur s’imposait donc pour s’adapter à la réalité actuelle et sortir de cette « soupe » de texte incluant des shortcodes au niveau du code Html.

Matt Mullenweg, co-auteur de WordPress souligne : « Dans les phases à venir, les blocs deviendront une partie fondamentale de tous les modèles et conceptions de sites. À l’heure actuelle, il est difficile d’utiliser le Customizer et de comprendre comment modifier des sections telles que les menus, les en-têtes et les pieds de page. Grâce aux blocs, les utilisateurs pourront éditer et manipuler tout ce qui se trouve sur leur site sans avoir à comprendre où WordPress cache ce qu’il a en coulisses ». Une très bonne chose donc !

Autres nouveautés de WordPress 5.0

Le nouveau CMS inclut un nouveau thème par défaut baptisé Twenty Nineteen, qui est adapté au système de blocs que nous venons de voir. De plus, c’est sans doute bête à dire, mais il est enfin possible de voir directement depuis l’éditeur, ce qui s’affichera sur le site, cela évite énormément d’aller-retours sur la fonction de prévisualisation pour effectuer des modifications. Une ergonomie de travail et un gain de temps, qui sont très appréciables…



Au passage, l’autre atout de ce thème et du système de bloc, c’est que vous ne vivrez plus ces moments désagréables ou un petit changement sur un détail cause des perturbations sur l’ensemble de l’affichage de la page.

Un grand nombre de nouveautés sont surtout destinées aux développeurs et la liste est longue, voici donc le lien officiel.

Comme toujours, WordPress 5.0 est disponible sur le site officiel wordpress.org ou depuis l’administration du CMS WordPress de votre site. Petit conseil avant de changer de version WordPress, faites une série de tests avant, car évidemment cela pourrait avoir certaines conséquences à tous les niveaux, de la mise en page, au thème, en passant par les plugins. Mieux vaut être prudent pour s’épargner des bugs désagréables en ligne.