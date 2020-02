WordPress reste le CMS le plus populaire au monde

Pour mener à bien cette enquête, Vanson Bourne a interrogé 300 entreprises américaines et britanniques. Selon les résultats, WordPress est de loin le CMS le plus apprécié est le plus utilisé. Dans un nouveau rapport rédigé par WP Engine, on peut lire que les CMS ne sont plus facultatifs, mais bien indispensables.

Le rapport de Vanson Bourne démontre que WordPress est bien plus utiliser par rapport à d’autres CMS comme Adobe Experience Manager, Sitecore, Joomla, Drupal ou encore Umbraco. Dans l’enquête publiée par WP Engine, l’une des conclusions la plus intéressante concerne le ROI. Parmi les entreprises interrogées, 31% considèrent le retour sur investissement comme un avantage majeur de l’utilisation de WordPress. Jusqu’à présent aucun CMS n’a réussi à dépasser 27% sur ce point, la moyenne des autres CMS étant de 20%.

WordPress à la lutte avec Adobe Experience Manager

Face à WordPress, seul Adobe Experience Manager parvient encore à rivaliser pour la première place. Jason Cohen, fondateur et directeur technique de WP Engine expliquent : « Pour les entreprises d’aujourd’hui, l’utilisation d’un CMS n’est plus une option, c’est un devoir. Les résultats de la recherche montrent clairement que non seulement la plupart des entreprises, sinon toutes, utilisent un CMS, mais qu’elles en utilisent très probablement plusieurs. WordPress est l’une des deux principales plateformes pour les utilisations primaires et secondaires, avec des avantages évidents en termes de facilité d’utilisation, de retour sur investissement, d’agilité et de rapidité de mise sur le marché. C’est également l’un des principaux CMS pour les applications sans tête, qui continuent à se développer sur ce marché très important. »

Parmi les entreprises interrogées, Adobe Experience Manager est le plus utilisé à 68%, mais WordPress rattrape progressivement ce retard avec ses 66%. Laissant ainsi à la traine des concurrents comme Wix.