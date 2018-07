En marge du #WorldEmojiDay, Tinder a dévoilé les 5 émojis les plus utilisés sur sa plateforme dans tous les pays où l’application est disponible, dont la France.

Tinder est le leader mondial des plateformes permettant de faire de nouvelles rencontres. Il faut noter que chaque jour, 26 millions de matches ont lieu sur Tinder, qui en compte plus de 20 milliards depuis le lancement de l’application.

En voici le TOP 5 :

L’émoji, un moyen ludique pour communiquer

En tête de ce classement nous retrouvons l’émoji du « baiser amoureux », qui symbolise probablement le

romantisme français. Ensuite l’émoji du verre de vin représente le symbole (surtout en France) du bon-vivre et des plaisirs épicuriens. Les utilisateurs de Tinder se rencontrent autour d’un bon verre de

Bordeaux, ou peut-être d’un rosé de Provence, et apprennent à se connaître en partageant leurs

goûts. L’emoji « cinéma » fait également partie du top 5, ce qui n’est pas surprenant dans le pays qui

accueille le Festival de Cannes et où le cinéma est né par l’intermédiaire des Frères Lumière.

Bisous, bon vin et musique au palmarès français, foot pour le Brésil

Dans ce classement on retrouve aussi l’émoji symbolisant un casque audio. C’est un signe que les français sont passionnés par la musique et qu’il est possible de faire connaissance via nos affinités musicales. Le fait que des personnes apprécient les mêmes artistes ou goûts musicaux peut les rapprocher. D’ailleurs, pourquoi ne pas boire un verre de vin autour d’une musique qui plaît aux deux personnes pour créer des liens ?

Les goûts et caractéristiques de chaque pays se retrouvent dans le choix des Emojis ! Tinder a recensé pour chaque pays, le top 5 des émojis les plus utilisés sur l’application en 2018. Ainsi, la bière pour les Allemands, la musique pour les Espagnols et le football pour les Brésiliens arrivent en tête des

émojis les plus utilisés.

Les utilisateurs de Tinder sont friands de nouveautés et sont toujours à la recherche de moyens pour s’exprimer de manière la plus originale qu’elle soit. Sur son profil, on peut ainsi mettre en avant ses goûts musicaux en choisissant un hymne sur Spotify, ou poster une vidéo rapide à l’aide de la nouvelle fonction Loops.