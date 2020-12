Xbox, Nintendo et PlayStation s’engagent pour la sécurité dans le jeu vidéo

Microsoft annonce aujourd’hui un engagement commun « pour un jeu vidéo pleinement sécurisé« . En effet, le géant américain va s’atteler à améliorer la protection de la sécurité des joueurs, en collaboration avec Nintendo et PlayStation. Une collaboration qui va reposer sur différents principes, à comment par la prévention, et le fait de permettre aux joueurs et parents de mieux comprendre et contrôler l’expérience de jeu.

Vers un jeu vidéo « pleinement sécurisé » ?

A cela s’ajoute une dimension « partenariat », puisque Microsoft s’engage à faire équipe avec l’industrie vidéoludique, mais aussi les régulateurs, les organismes d’application de la loi… Microsoft insiste sur le fait d’effectuer une recherche partagée, pour en faire profiter toute l’industrie. « Nous croyons que la haine et le harcèlement ou l’exploitation des jeunes joueurs, de quelque manière que ce soit, n’ont pas de place dans l’industrie du jeu vidéo. Nous faisons équipe avec notre communauté pour promouvoir les comportements de jeu sûrs et respectueux, et encourager l’utilisation d’outils de signalement pour dénoncer les mauvaises actions. »

Le programme vise également à rendre les plateformes de jeu aussi sécurisées que possible, et cela passera notamment par des outils permettant aux joueurs de signaler facilement les violations du code de conduite. Microsoft exprime également sa volonté de se conformer aux lois locales, et de répondre à toutes les demandes des forces de l’ordre.

Sur son Xbox Wire, Microsoft explique : « Chez Xbox, nous partageons avec Nintendo, au nom de la communauté de joueurs de Nintendo Switch, et PlayStation la conviction que la protection des joueurs en ligne exige une approche multidisciplinaire qui combine les avantages d’une technologie de pointe, une communauté solidaire et une surveillance humaine compétente. »

Cela fait quelques années maintenant que l’industrie du jeu vidéo a pris des mesures pour protéger les joueurs, mais cette collaboration Nintendo/PlayStation/Xbox devrait permettre certaines avancées plus significatives, notamment pour les joueurs les plus jeunes et vulnérables. « Tous les joueurs méritent de vivre d’incroyables expériences sociales de jeu vidéo dans des conditions qui assurent le respect et la sécurité de tous » indique le géant américain.