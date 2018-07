Xbox One X : un bundle avec PUBG, au prix de 499 euros

Dans les prochains jours, Microsoft va lancer en boutiques un nouveau bundle Xbox One X, incluant l’indispensable PUBG.

La Xbox One X s’acoquine avec PUBG

Lancée à la rentrée dernière, la Xbox One X est la Xbox la plus puissante jamais créée, capable de faire tourner (certains) des jeux en mode 4K et 60 fps. A l’instar d’une PS4 Pro, elle permet ainsi de profiter de nombreux titres en mode « Enhanced », c’est le cas notamment de Forza Horizon 7, de Gears of War 4 ou encore de Sea of Thieves, mais aussi de PUBG. Un PUBG que Microsoft a finalement décidé d’associer officiellement avec sa Xbox One X.

En effet, lancé lui aussi en fin d’année dernière, PUBG pour XBox One reste une exclusivité forte pour Microsoft, le jeu n’étant pas (encore ?) disponible sur PS4. Un jeu qui rencontre évidemment un franc succès, puisque les derniers chiffres font état de 8 millions de joueurs sur Xbox One. Si le jeu a bénéficié d’une offre en fin d’année dernière, permettant aux acheteurs d’une Xbox One X de télécharger ce dernier gratuitement, voilà que PUBG est enfin disponible officiellement en bundle avec « la console la plus puissante du monde« .

Ainsi, histoire de fêter dignement l’été, Microsoft a enfin décidé de lancer sur le marché un bundle réunissant sa console et le jeu tant convoité, sans pour autant appliquer un quelconque surcoût. De ce fait, ce bundle Xbox One X + PUBG sera affiché au prix de 499 euros. Rappelons que la console dispose d’un disque dur de 1 To, et que le bundle permet également de s’essayer gratuitement pendant un mois au Xbox Game Pass et au Xbox Live Gold (indispensable pour jouer à PUBG). Microsoft annonce une commercialisation prévue pour les prochains jours chez la plupart des revendeurs dans le monde.

Rappelons pour conclure que PUBG Corp. a récemment annoncé que son jeu PUBG a été joué par plus de 400 millions de joueurs, avec environ 50 millions de copies réparties sur Xbox One et PC. Un rapide calcul permet ainsi d’annoncer que plus de 350 millions de joueurs jouent/ont joué à PUBG Mobile. Chaque jour, selon le studio, ce sont ainsi plus de 87 millions de joueurs qui se lancent dans la bataille PUBG. Impressionnant…