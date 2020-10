Xbox Series S|X : concrètement, à quels jeux va-t-on bien pouvoir jouer au lancement ?

Vous le savez, Sony et Microsoft vont s’affronter pour une quatrième fois sur le terrain (miné) du jeu vidéo, avec la nouvelle Xbox Series X qui sera lancée le 10 novembre prochain, et la PS5 qui arrivera 2 jours plus tard (aux Etats-Unis notamment). Une bataille de la « next-gen » que Microsoft compte bien entamer de la meilleure des manières (mieux qu’en 2013 en tout cas).

Microsoft annonce 30 nouveaux jeux optimisés pour le lancement de ses nouvelles Xbox

Du côté de chez Microsoft, on explique : « Lorsque vous allumerez pour la première fois votre Xbox Series X ou votre Xbox Series S le 10 novembre, vous allez découvrir le catalogue de lancement le plus riche de l’histoire de Xbox. » En effet, non seulement il sera possible de (re)jouer à l’intégralité des jeux (Xbox/Xbox 360/Xbox One) que l’on possède déjà, mais on pourra aussi profiter de versions optimisées de jeux tels que Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics ou Tetris Effect.

Au total, Microsoft annonce que ce sont 30 jeux optimisés qui seront disponibles au lancement des nouvelles Xbox, dont 20 disposeront du Smart Delivery. A cela s’ajouteront d’autres titres comme Cyberpunk 2077 le 19 novembre, mais aussi The Medium le 10 décembre.

Les 30 jeux optimisés disponibles dès le 10 novembre sur Xbox Series S et Xbox Series X :

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Alors certes, les nouvelles Xbox vont profiter d’un line-up particulièrement conséquent, avec de nombreux jeux optimisés pour la Xbox Series X notamment. Toutefois, force est d’admettre que l’ensemble manque quand même cruellement de « nouveauté », et surtout de « next-gen ». Difficile en effet de faire passer Devil May Cry 5 pour un « nouveau » jeu, même « optimisé », lorsque le rejeton de Capcom date de mars 2019. Idem pour Forza Horizon 4, dont la date de sortie remonte à septembre 2018, sans compter Sea of Thieves, lancé en avril 2017…

Microsoft assume évidemment le côté « continuité » de sa Xbox Series X, mais du côté de certains joueurs toutefois, on a un peu de mal à concevoir le lancement d’une console nouvelle génération, sans le moindre véritable AAA « next gen », un peu comme le furent Dead Rising 3, Ryse: Son of Rome ou encore Forza Motorsport 5 à la sortie de la Xbox One.

Le test de la Xbox Series X, ainsi que des premiers jeux, sera disponible prochainement sur Presse-citron, et nous reviendrons bien sûr en détail sur les forces, mais aussi les faiblesses, de la nouvelle machine de Microsoft.