La Xbox Series X de Microsoft serait en « pleine production », la sortie fin 2020 semble se confirmer

Pas une seule semaine ne passe sans que nous ayons de petites informations autour de la next-gen avec la Xbox Series X et la PlayStation 5, les deux nouvelles consoles qui sont attendues pour la fin d’année 2020. Depuis l’E3 2019, la Xbox Series X est annoncée pour la période des fêtes de fin d’année 2020. Alors que du côté Sony, c’est depuis le 8 octobre 2019 que la PS5 est attendue pour cette même période. Entre temps, la crise du Covid-19 s’est invitée, et depuis le début de l’année 2020, de nombreux plans semblent compromis. Pourtant, les deux constructeurs se montrent assez confiants et ils ont plusieurs fois confirmé au cours de ces dernières semaines que leur console sortira bien en temps et en heure. Du côté de chez Microsoft, il semblerait même que la production ait commencé.

La Xbox Series X en pleine production ?

C’est bien entendu une information à prendre avec des pincettes, étant donné que l’information provient des fameux forums de ResetEra. Cependant, ce forum fortement fréquenté à la fois par les joueurs et les professionnels de l’industrie nous réserve parfois de bonnes surprises. Et lorsque les messages d’un certain tusharngf se voient être approuvés par les modérateurs du forum en question, on y jette un œil un peu plus attentif.

En effet, l’homme à indiqué que la production de la Xbox Series X aurait bien débutée et qu’elle serait même ne phase en pleine capacité. La console serait ainsi fabriquée en Chine et en Malaisie. Ainsi, cela voudrait dire que la console pourrait arriver à l’heure pour la fin d’année 2020. Mais, il se pourrait qu’elle ne soit pas la seule à arriver en fin d’année.

La Xbox Series S elle aussi de la partie ?

Il y a quelques jours seulement, on vous parlait d’une Xbox Series S qui pourrait accompagner la sortie de la Xbox Series X. Cela fait de très nombreux mois que du côté de chez Microsoft, les rumeurs parlent de deux consoles pour la nouvelle génération. Apparemment, d’après Jez Corden, journaliste pour WindowsCentral, la Xbox Series S existe bien et elle pourrait même être 100% dématérialisé. C’est du moins ce que l’on peut en croire en découvrant son tweet récent.

Le journaliste en question répond à un tweet du site TrueAchievements. Ces derniers partageaient un article où ils expliquaient pourquoi ils voulaient une Xbox Series S All Digital. Jez Corden a simplement confirmé en disant « vous l’aurez ». Laissant sous-entendre qu’il savait des choses pas encore annoncées.

Il ne reste plus qu’à patienter quelque temps, puisque nous devrions bientôt savoir de nombreuses choses, entre le prix, la date de sortie de(s) console(s) ainsi que les jeux qui tourneront sur ces dernières. Cette semaine, c’est le lancement du Summer Game Fest et le premier gros rendez-vous est l’Inside Xbox du jeudi 7 mai.