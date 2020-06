Xbox : vous pouvez à nouveau modifier votre gamerpic Xbox Live !

Il y a trois mois, Microsoft annonçait diverses mesures concernant son service Xbox Live, visant à alléger les infrastructures réseau, le réseau web ayant été mis à rude épreuve durant les mesures de confinement. Parmi les mesures prises par le géant américain, le retrait de la fonction « Gamerpic custom », permettant de télécharger une image personnalisée.

Le téléchargement de gamerpic de retour !

En mars dernier, Microsoft (comme beaucoup d’autres acteurs du web) prenait la décision de limiter certains de ses services, et notamment ceux ayant attrait au Xbox Live. Outre des débits réduits, Microsoft prenait également la décision de suspendre le téléchargement de gamerpic (sur Xbox, Windows 10 et l’app Xbox Live) afin de réduire non pas la surchage du réseau, mais plutôt la charge de travail des modérateurs du service. En effet, chaque image téléchargée est soumise à une approbation préalable de la part d’un modérateur Microsoft.

Rappelons qu’en mars dernier, durant le confinement, le Xbox Live enregistrait une hausse d’activité de l’ordre de 42% par rapport à l’année précédente. Dès à présent, il est donc possible de télécharger à nouveau un gamerpic personnalisé sur Xbox Live sans recevoir un message d’erreur en retour. Parallèlement au Xbox Live, le service Xbox Game Pass a lui aussi connu un vif succès, puisque ce dernier compte désormais plus de 10 millions d’abonnés.

Lancé en 2017, le service Xbox Game Pass permet à l’abonné de profiter, en illimité, d’un catalogue d’une centaine de jeux environ. Des jeux Xbox One, mais également Xbox 360, avec même quelques titres issus de la première Xbox, tous jouables librement (pendant la durée de l’abonnement) sur une console Xbox One, et bientôt sur la nouvelle Xbox Series X.

Après la PS5 il y a quelques jours, c’est la Xbox Series X qui devrait se montrer plus en détail dans quelques semaines. Encore un peu de patience…