Mi 9 Pro 5G : un second smartphone 5G avec une recharge toujours plus rapide

Le constructeur chinois Xiaomi vient d’annoncer son prochain smartphone, le Mi 9 Pro 5G. Comme son nom l’indique, il s’agira d’une version améliorée de son Mi 9 compatible 5G. Dans un même temps, Xiaomi présente également une nouvelle gamme de téléviseurs Mi Full Screen TV Pro, et surtout un smartphone impressionnant : le Mi Mix Alpha.

Pour le moment, ces produits ne sont disponibles qu’en Chine, et nous ne disposons d’aucune information en ce qui concerne la disponibilité internationale. Cependant, il est fort probable que le constructeur chinois annonce le lancement de ce téléphone sur les divers marchés de la 5G dans le monde.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Le Mi 9 Pro 5G succède au Mi Mix 3 5G, et devient le second smartphone 5G du constructeur. Grâce à ses sept antennes, il offre une meilleure réception du signal 5G, tout en étant alimenté par la Snapdragon 855. Le Mi 9 Pro 5G propose 12 Go de RAM et 512 Go d’options de stockage.

Avec son nouveau système de refroidissement, Xiaomi affirme qu’il est possible de réduire les températures du processeur de 10 degrés. De plus, l’entreprise chinoise lance en même que la sortie de ce téléphone, la recharge rapide avec son chargeur 40W. Cette technologie permet de recharger le portable entièrement en seulement 48 minutes. La société viendra compléter son offre avec un chargeur rapide de 45 W livré dans la boîte du Mi 9 Pro 5G en Chine. Sans oublier la recharge sans fil de 30W, capable de recharger le smartphone de 0 à 100% en 69 minutes, et seulement 25 minutes pour 50%.

Le téléphone fonctionne avec la dernière version de MIUI 11 et sera disponible en Dream White et Titanium. Il dispose également d’une réponse haptique améliorée pour les jeux mobiles, les applications ou même simplement pour la saisie de texte. Xiaomi explique également que le Mi 9 Pro 5G est le meilleur smartphone de l’enseigne en termes de qualité sonore grâce à Mi Sound Algorithm.

En ce qui concerne le reste des caractéristiques telles que l’écran AMOLED de 6,39 pouces et les triples capteurs, elles restent les mêmes que le Xiaomi Mi 9 ordinaire. Le Mi 9 Pro 5G est disponible à partir de 520 dollars, pour 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage. Pour la version 256 Go de stockage, il faudra compter 534 dollars.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Xiaomi annonce également sa nouvelle gamme de télévisions Mi. Elle se nomme Mi Full Screen TV Pro et se décline en trois tailles: 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces. La Mi Full Screen TV Pro embarque un écran 4K UHD tout en étant capable de prendre en charge la lecture d’un contenu en 8K.

Cette gamme de télévisions est alimentée par un processeur quad-core Amlogic T972 de 9e génération avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Le cadre de ces téléviseurs est composé d’un alliage d’aluminium, avec une base de métal, ainsi qu’une finition en fibre de carbone. Ce cadre extrêmement fin permet de profiter du spectacle sans diversion.

Le modèle de 43 pouces est au prix de 210 dollars, le 55 pouces à 340 dollars et le 65 pouces à 480 dollars.