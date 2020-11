Xiaomi annonce le Mi Notebook 14 e-learning, un PC portable abordable pensé pour le télétravail

Xiaomi est décidément très en forme. Pour cette fin d’année, le géant chinois présentait hier en Chine une série de nouveaux produits. Outre la nouvelle Mi Box 4S Pro, le constructeur a dévoilé un nouveau Mi Notebook 14 édition e-learning.

Derrière ce nom se cache une version allégée de son Mi Notebook 14, pensée pour les télétravailleurs. Chez Xiaomi, qui dit plus light dit plus abordable. Le Mi Notebook 14 e-learning est proposé pour le moment uniquement en Inde au prix de 470 dollars.

Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning : un PC portable sans fioritures

Pour concevoir cette édition e-learning, Xiaomi a repris le même design que celui du Mi Notebook 14 classique. On retrouve donc un PC en aluminium, léger (1,5 kg) et fin (18 mm). Comme son nom l’indique, il arbore toujours un écran IPS LCD de 14 pouces. Petite élément de distinction : la webcam est ici positionnée au-dessus de l’écran.

Xiaomi opte pour un clavier-ciseaux avec une course de 1,3 mm et une sous-couche de protection contre la poussière. Le constructeur se montre généreux sur la connectique en intégrant un HDMI, deux USB 3.1, un USB 2.0 et un jack 3,5 mm. Deux haut-parleurs diffusent un son stéréophonique certifié DTS.

Sous le capot, Xiaomi opte donc pour une configuration allégée. Le PC embarque un processeur Intel Core i3-10110U de 10ème génération, un GPU UHD Graphics 620, 8 Go de RAM DDR4 et un stockage SSD SATA de 256 Go.

Le tout est alimenté par une batterie de 46 Wh promettant 10 heures d’utilisation « normale ». Xiaomi fournit un chargeur rapide permettant de gagner 50% de batterie en seulement 35 minutes.

Un PC portable pour les étudiants et télétravailleurs

Dans son discours, Xiaomi s’est montré clair. Le Mi Notebook 14 s’adresse à celles et ceux pour qui le télétravail est presque devenu la norme. Et dans le contexte actuel, cela concerne une grande partie des utilisateurs.

Évidemment, certaines professions nécessitent des machines plus puissantes. On pense par exemple aux graphistes, vidéastes, photographes, concepteurs, architectes, designers, développeurs, etc.

Néanmoins, ce PC portable semble intégrer le nécessaire pour séduire une bonne partie des étudiants et des actifs (commerciaux, métiers administratifs etc.). Reste que derrière ce discours marketing, le Mi Notebook 14 e-learning reste un PC portable comme un autre, avec une configuration basique à un prix intéressant. Une machine qui existe donc chez de nombreux constructeurs mais sans le nom marketing « qui va bien ». On pense par exemple au Surface Laptop Go de Microsoft (que nous testons actuellement) qui a plus d’un argument à faire valoir.