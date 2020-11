Xiaomi annonce la Mi Box 4S Pro : Android TV prêt pour la 8K

Au fil des ans Xiaomi s’est fait une place sur le marché des box Android TV. À l’instar de ses smartphones, les petits boîtiers TV du chinois se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Comme les Chromecast de Google, la gamme Mi Box TV s’est imposée comme une référence du marché.

Fort de ce succès, Xiaomi lance deux nouveaux modèles en Chine (en attendant une arrivée en Europe). Si la Mi Box 4S est une petite mise à jour du modèle précédent, la Mi Box 4S Pro, elle, peut déjà afficher des contenus en 8K.

Mi Box 4S Pro : Android TV à la sauce 8K

Comme la Mi Box 4S, la version Pro se distingue par son nouveau design. Si Xiaomi conserve un format aux coins arrondis, le petit boîtier blanc se veut plus plat que le précédent. Une petite mise à jour bienvenue et davantage dans l’air du temps.

Sous le capot, la Mi Box 4S Pro renferme une nouvelle puce Amlogic S905X (ARM pour la 4S), 2 Go de RAM (comme la version classique) et 16 Go de stockage (2 fois plus que la Mi Box 4S). Surtout, la Mi Box 4S Pro intègre un port HDMI 2.1 pour une meilleure connectivité.

Le principal intérêt de cette Mi Box 4S Pro réside dans sa prise en charge de la 8K. Bien que peu présente pour le moment, cette qualité d’image se démocratisera dans les années à venir. Aussi, la Mi Box 4S Pro promet donc de répondre aux évolutions de demain ce qui lui confère une certaine durabilité.

Cela est d’autant plus remarquable que la box Android TV est très abordable. En Chine, elle est commercialisée au prix de 399 yuans soit environ 51 euros. La Mi Box 4S, elle, ne coûte que 289 yuans (37 euros) mais doit se contenter de la 4K.

Prête pour la TV de demain

Bien évidemment, cette Mi Box 4S Pro semble peu pertinente en France à l’heure actuelle. Les TV 4K commencent seulement à se démocratiser auprès du très grand public, aussi les modèles 8K restent réservés à un public restreint aux finances confortables.

Autre limitation : les contenus. Pour l’heure, la télévision en 8K reste expérimentale (on pense par exemple à la diffusion de certains matchs du tournoi de tennis de Rolland Garros) et les principaux services de SVOD (Netflix, Disney+, MyCanal, OCS, Amazon Prime Vide) ne proposent pour le moment que des contenus en 4K.

Il faut dire que la diffusion en streaming de contenus en 8K nécessitera des infrastructures réseau particulièrement rapides. C’est aussi à cela que servira la 5G. En attendant, Xiaomi est prêt.