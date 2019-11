Xiaomi lance un bracelet connecté ultra low cost qui n’arrivera peut-être jamais en France

Si Xiaomi est l’un des principaux acteurs dans le domaine des wearables (les accessoires connectés à porter sur soi), c’est grâce à ses bracelets connectés Mi Band très abordables. Il y a six mois, le constructeur a présenté le Mi Band 4 qui propose le tracking des activités physiques, l’affichage des notifications, ainsi qu’un écran AMOLED en couleur, pour seulement 40 euros.

Mais si les Mi Band sont déjà considérés comme faisant partie des bracelets connectés les plus abordables, il y a quelques jours, Xiaomi a lancé une nouvelle version encore moins chère : le Mi Smart Band 3i.

Lancé en Inde, ce nouveau bracelet coûte l’équivalent de 16 euros. Et dans l’ensemble, la fiche technique est presque identique à celle de l’excellent Mi Band 3 lancé en 2018 (écran AMOLED, 20 heures d’autonomie, notifications et alertes, étanchéité 5ATM).

Mi fans! How many push ups can you do in 30 seconds?

Tweet a photo of yourself performing a PUSH UP, with hashtag #MiFitWeek & stand a chance to win exciting #Xiaomi hampers + a #MiSmartBand3i! 😎#MiFitWeek challenge 2 is now live! Tag a friend to challenge them 💪 pic.twitter.com/S0Igdsg4zA

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) November 25, 2019