Xiaomi lance une nouvelle marque baptisée « Redmi »

Il est de plus en plus fréquent, dans le marché des smartphones, qu’un constructeur ne propose pas qu’une seule marque, mais plusieurs. Par exemple, Huawei propose les smartphones de marque Huawei, mais également ceux de marque Honor (qui se positionnent souvent dans le segment intermédiaire du marché).

Récemment, Xiaomi a également décidé de lancer une sous-marque baptisée Poco. Et aujourd’hui, l’entreprise chinoise en lance une autre : Redmi. D’après notre confrère The Next Web, la nouvelle a été annoncée sur le site web de Xiaomi.

Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal puisqu’il s’agit déjà de l’une des gammes de smartphones les plus populaires de Xiaomi. Généralement, les smartphones Redmi sont des mobiles abordables mais avec une fiche technique décente.

Mais désormais, il s’agira d’une sous-marque, un peu comme la sous-marque Honor de Huawei, ou Poco.

Redmi : un smartphone avec un APN de 48 mégapixels ?

En plus de l’annonce de la création de la nouvelle sous-marque Redmi, Xiaomi a également fait le teasing d’un premier smartphone pour celle-ci.

D’après TNW, l’image utilisée dans l’annonce suggère que Redmi lancera un smartphone avec un APN de 48 mégapixels (le nom du modèle est même déjà évoqué par certaines rumeurs).

En plus de l’arrivée des smartphones avec plusieurs APN sur le dos, cette configuration est également en train de devenir une tendance sur le marché.

Et le président de Xiaomi, Lin Bin, a déjà confirmé son intention de proposer un smartphone avec un APN de 48 mégapixels.

On notera que parmi les autres smartphones disposant d’une configuration similaire pour l’APN sur le dos, il y a le Honor View20.

