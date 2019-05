Xiaomi : un Mi 9 avec une caméra qui ‘pop-up’ comme le OnePlus 7 Pro ?

Après les smartphones sans bordures et avec une encoche, la nouvelle mode est maintenant les smartphones avec des caméras frontales « pop-up ». En substance, l’idée est de placer cette caméra frontale sur un élément en tiroir sur la tranche de l’appareil au lieu de mettre celle-ci sur l’écran (sur une encoche ou sur un trou, comme avec le Galaxy S10).

Grâce à ce nouveau design, il est possible d’avoir des écrans borderless et sans encoche. L’appareil frontal n’apparaît donc que lorsqu’on en a besoin. De nombreux modèles ont déjà adopté ce nouveau design, dont le Redmi K20 Pro récemment lancé par Xiaomi, ou encore le OnePlus 7 Pro qui a été l’un des premiers à être équipé d’une telle technologie. Selon les dernières rumeurs, le constructeur chinois Xiaomi a aussi l’intention de proposer une nouvelle version du Mi 9, son porte-étendard, avec cette fameuse caméra pop-up.

Sur Twitter, Xiaomi a en effet commencé à faire le teasing du « Xiaomi Mi 9 T ». Si l’on ne connait pas la signification du suffixe « T », les images qui accompagnent les tweets du constructeur ne laissent aucune place au doute : le nouvel appareil n’aura pas d’encoche, contrairement au Xiaomi Mi 9.

K, I or T…Which letter would you choose for the newest member of our Mi9 family? why? #PopUpInStyle pic.twitter.com/Ks5xokWrUG

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) May 29, 2019