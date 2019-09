Xiaomi Mi 9 vs Mi 9T : quelles sont toutes les différences ?

Xiaomi a pris l’habitude de sortir au moins un nouveau smartphone par mois, ce qui complexifie largement la compréhension de sa gamme. Si cette politique est discutable, elle permet cependant de faire baisser le prix des anciens modèles assez rapidement. En juin dernier, le constructeur chinois présentait son Mi 9T, une version dite milieu de gamme du Mi 9.

Pour s’offrir le Mi 9T, il faudra sortir 329 € pour la version 64 Go et 389 € pour la version 128 Go. Des tarifs plus accessibles qui affichent une différence d’environ 110 € par rapport au prix officiel Mi 9. Ces deux téléphones restent très proches en termes de caractéristiques. Cette différence de prix vaut-elle vraiment le coup d’opter pour le Xiaomi Mi 9T ? Ci-dessous, notre comparatif Mi 9 vs Mi 9T avec toutes les différences.

Comparatif : les finitions sont similaires

En termes de design, le Xiaomi Mi 9T est très similaire au Mi 9, ce sont deux smartphones qui sont très élégants avec des finitions proches du très haut de gamme que l’on retrouve chez certains concurrents. Toutefois, on distingue le Mi 9T au niveau de l’encoche puisque celle-ci a tout simplement disparu au profit d’une caméra qui pop-up depuis la tranche supérieure du smartphone. Cette fonction permet d’utiliser la totalité de son écran tout en faisant apparaître sa caméra lorsque nous en avons besoin.

Pour continuer ce comparatif entre le Mi 9 et le Mi 9T, les deux modèles conservent un très bel écran AMOLED de 6 pouces (2340 x 1080 px). Concernant le Mi 9T, tout comme le Mi 9, la luminosité maximale est très bonne pour consulter le smartphone en plein soleil. Quant aux angles de visions, ils sont aussi excellents. Le seul reproche que l’on peut faire aux écrans de ces deux smartphones est en rapport avec la température des couleurs, cette dernière a tendance à tirer un peu trop vers le bleu / froid par défaut. Il est donc conseillé de sélectionner l’option « chaud » dans les paramètres du téléphone afin d’obtenir un affichage plus agréable au quotidien.

A l’avant comme à l’arrière, les Mi 9 et Mi 9T sont recouverts d’une couche en verre. On retrouve sur le dos de chacun un triple capteur photo permettant d’ajouter à l’objectif principal un téléobjectif et un grand-angle. Attention, si les deux téléphones sont bien équipés d’un objectif principal de 48 Mpx, celui du Mi 9T n’est pas de dernière génération. En effet, le constructeur chinois a préféré opter pour le IMX582 de Sony plutôt que IMX586 présent sur les modèles haut de gamme.

De plus, le Mi 9T laisse de côté la recharge sans fil qui avait été introduite par le Mi 9. En ce qui concerne la biométrie, le Mi 9 propose le lecteur d’empreintes en plus de la reconnaissance faciale, quant au Mi 9T il n’intègre que le lecteur d’empreintes.

Le Mi 9T est moins puissant que le Mi 9

Alors que le Mi 9T embarque la puce Snapdragon 730 de chez Qualcomm, le Mi 9 opte pour la version ultime de ce processeur qui est le Snapdragon 855. Cette dernière n’est autre que la plus puissante des puces qui a été mise au point par le géant Qualcomm, et elle équipe des téléphones aussi populaires que le Samsung Galaxy S10 (hors Europe) ou le OnePlus 7. Pour ceux qui exigent une puissance maximum pour jouer à des jeux sur leur smartphone, le Mi 9 fera la différence avec le Mi 9T Pro. Pour quelqu’un de plus occasionnel, l’écart ne sera pas forcément perceptible.

Comme nous l’évoquions plus haut, le Xiaomi Mi 9T n’est pas rechargeable sans fil, cependant, sa batterie de 4000 mAh est bien plus performante que celle du Mi 9 à seulement 3300 mAh. Il ne faut cependant pas tirer de conclusion trop hâtive sur ces chiffres puisque les deux smartphones n’ont pas la même puce : la version Snapdragon 855 du Mi 9 est moins énergivore, ce qui permet au téléphone de durer plus longtemps.

Là où le Mi 9 tire son épingle du jeu, c’est aussi sur la photo. C’est clairement le point faible du Mi 9T. Certes, ce dernier apporte la polyvalence souhaitée par le consommateur, avec un triple capteur (48, 13, 8 Mpx) en embarquant la vidéo 4K, l’autofocus, le déclenchement continu ou rafale, un stabilisateur d’image numérique ou encore un zoom Digital. Si le Mi 9 propose des fonctionnalités similaires, ses capteurs s’avèrent tous bien plus performants que ceux qui sont inclus sur le Mi 9T.

Quelle différence de prix ?

Comme nous le disions plus haut, la différence de prix entre le Mi 9 et le Mi 9T est importante – notamment du fait que les deux smartphones sont assez différents sur la photo et la puissance. En l’occurrence, le Mi 9 classique avec 64 Go de stockage est disponible à partir de 459€, contre 329€ pour la version 64 Go du Mi 9T. Pour le format 128 Go, le Mi 9 est à 479€ en prix officiel, contre 389€ pour le Mi 9T.

Comme vous pouvez le voir dans les deux tableaux de comparatif de prix en temps réel ci-dessous, le prix du Mi 9 est déjà sensiblement plus faible chez les grands marchands actifs en France qui n’hésitent pas à offrir des remises sur cet excellent téléphone. Ainsi, pour quasiment le même prix, vous pouvez bénéficier du puissant Mi 9. A noter que ceux qui préféreront un capteur photo selfie qui « pop-up », la version Mi 9T reste un très bon compromis.

Meilleur prix pour le Mi 9 64 Go :

Vous pouvez retrouver tous les détails pour savoir où acheter le Mi 9 au meilleur prix ici.

Meilleur prix pour le Mi 9T 64 Go :

MIUI : on l’aime ou on ne l’aime pas

MIUI, la sur-couche du constructeur chinois Xiaomi est installée par défaut sur tous les smartphones de la marque – y compris Mi 9 et Mi 9T. Elle se base sur Android 9.0 Pie, et apporte une touche personnalisée comme la navigation par geste. Tout comme la globalité de l’entreprise, MIUI s’inspire grandement d’iOS. En effet, cette sur-couche ne propose pas de tiroir d’application contrairement à Oxygen OS par exemple, la sur-couche de OnePlus. L’absence de ce tiroir d’applications se traduit par l’obligation d’avoir toutes les applications directement sur le bureau. Cependant, il semblerait que les développeurs Xiaomi soient en passe de présenter une nouvelle version de MIUI avec cette fonctionnalité intégrée.

MIUI à l’avantage de permettre aux anciens utilisateurs d’iPhone de ne pas être trop perdus en passant sous Android. Cependant, pour un adepte d’Android le tiroir manquera cruellement. Quoi qu’il en soit, MIUI reste l’une des meilleures sur-couche Android mettant à disposition de nombreuses possibilités de personnalisation (affichage des notifications, modification des boutons de navigation, thème sombre, etc.) ce qui permet, à ceux qui le souhaitent, de ne pas s’enfermer dans les choix du constructeur en se créant son propre univers.

Les deux smartphones profitent donc de la version MIUI 10, en attendant la 11 qui sera basée sur Android 10. MIUI 11 apportera un nouveau design, en utilisant des logos plus flat et minimalistes. Il semblerait également que les utilisateurs puissent avoir le choix de sélectionner la forme de leurs icônes (carré, ronde…).

Conclusion : Mi 9 ou Mi 9T ?

Mi 9 versus Mi 9T, difficile de choisir. Si on cherche un smartphone très haut de gamme qui puisse rivaliser avec les Samsung Galaxy S10 ou iPhone 11, il faudra se tourner vers le Mi 9. Ce dernier impressionne par sa puissance et son style. S’il n’est pas aussi performant que les deux autres marques sur la photo, il reste un excellent choix – et à ce prix-là, il est vraiment très compétitif.

De l’autre côté, le Mi 9T est un très bon rapport qualité prix dans le milieu de gamme. Si le design est assez proche du Mi 9 avec un très bel écran AMOLED, son prix plus faible est justifié par des capteurs photos moins performants et une puce un peu plus ancienne. Aujourd’hui, avec les remises que l’on peut voir sur le Mi 9 chez les nombreux marchands français (cf tableaux comparatifs plus haut), ce dernier s’avère être le meilleur compromis du moment. S’il est plus ancien que le Mi 9T, ses caractéristiques sont toujours supérieures et le prix est finalement assez similaire.

Et vous, quel est votre avis sur le Mi 9 et le Mi 9T ?