Xiaomi présente le Redmi Note 7 et sa caméra de 48 mégapixels

Décidément, Xiaomi aime les écrans imposants. En marge du CES 2019, la firme en a en effet profité pour présenter un tout nouveau smartphone de grande taille, le Redmi Note 7. Il dispose d’une diagonale de 6,3 pouces, soit presque aussi grand que le Mix dévoilé il y a quelques mois par la même société.

Son attractivité se remarque avant tout dans son prix, car dans sa version la moins chère (3 Gb de RAM pour 32 Gb de stockage), il coûtera 999 yuans soit moins de 150€, même si le tarif européen et sa date de sortie en France ne sont pas encore connus. La configuration, quant à elle, pourra être doublée. Pour la ROM comme pour la mémoire vive, pour l’équivalent de 180€.

Le Redmi Note 7 : un photophone

Si le nouveau mobile imaginé par Xiaomi ne dispose pas des mêmes fonctionnalités d’intelligence artificielle que le logiciel de traitement des photos du Huawei P Smart 2019, il n’en reste pas moins très compétitif.

Son capteur photo dorsal fait ainsi appel à 48 mégapixels pour réaliser les meilleurs clichés possible. La caméra frontale, de son côté, en propose 14, mais cela devrait être suffisant pour prendre quelques selfies sans avoir à se soucier de la qualité de l’image.

Fiche technique du Redmi Note 7 de Xiaomi

S’il n’est toujours pas équipé de l’écran pliable que Xiaomi développerait en interne, le Redmi Note 7 propose une dalle en 1080p (seulement ?) épaulée par un processeur Snapdragon 660 et une batterie de 4 000 mAh. Pour les connectiques, l’appareil est fourni avec un port USB-C et une prise jack (cette dernière étant de plus en plus rare).

Ce modèle est le premier de l’entreprise chinoise à ne pas être affublé du nom de son créateur. En effet, Redmi est désormais une marque indépendante. Le Note 7 sera bientôt disponible en Chine où il y a de grandes chances qu’il se vende très bien, étant donné l’appétence du marché local pour ce genre de produit.

