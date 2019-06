Xiaomi : un smartphone avec un APN de 64 mégapixels dans les tuyaux ?

Si vous avez été impressionné par le Redmi Note 7 et par son capteur de photos principal de 48 mégapixels, vous risquez d’être encore plus impressionné si Xiaomi sort un smartphone avec un capteur principal de… 64 mégapixels.

En effet, actuellement, un smartphone Xiaomi avec ce capteur serait dans les tuyaux. Pour le moment, la marque chinoise n’a encore donné aucun indice allant dans ce sens. Mais nos confrères de XDA affirment avoir découvert dans le code de l’application MIUI Camera des références à un capteur de photos 64 MP « ultra-pixel ».

Bien entendu, pour le moment, c’est à prendre avec les pincettes d’usage. Mais on notera cependant que Samsung (qui peut fournir d’autres constructeurs) a récemment présenté son premier capteur pour smartphones avec 64 mégapixels. Il s’agit du Samsung ISOCELL Bright GW1.

Le capteur 64 MP de Samsung sur un smartphone Xiaomi ?

Le capteur utilise des pixels de 0.8μm. Dans les conditions de faible luminosité, celui-ci est capable de fusionner plusieurs pixels afin de produire des images plus éclairées. Dans des conditions de bonne luminosité, le capteur peut prendre des images de 64 mégapixels avec plus de détails. “Avec plus de pixels et des technologies de pixel avancées, les appareils Samsung ISOCELL Bright GW1 et GM2 (un capteur de 48 mégapixels) apporteront un nouveau niveau de photographie aux appareils mobiles les plus élégants d’aujourd’hui, qui amélioreront et contribueront à changer notre façon d’enregistrer nos vies quotidiennes”, se réjouissait Yongin Park, executive vice president chez Samsung.

On notera que l’indice trouvé par XDA ne fait que corroborer les informations d’autres sources. Récemment, Ice Universe, un compte réputé pour l’exactitude des fuites qu’il publie, a également évoqué le développement d’un smartphone Xiaomi utilisant le capteur de 64 mégapixels de Samsung.

De son côté, le géant coréen travaillerait également sur le Galaxy A70S qui pourrait être son premier modèle à utiliser le capteur de 64 mégapixels.

Reste à savoir si ces 64 mégapixels pourront réellement faire la différence. Bien qu’un nombre de pixels plus élevé puisse aider à produire de meilleures photos, il ne s’agit pas du seul critère technique à prendre en considération pour juger de la qualité d’un appareil photo.