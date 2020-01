Xiaomi va-t-il oser le smartphone avec une caméra pop-up dotée de 7 capteurs photo ?

Le (trop ?) plein de capteurs chez Xiaomi

Ces derniers jours, Xiaomi n’en finit plus de laisser fuiter certaines informations quant à ses futurs smartphones. Hier, on apprenait que le Xiaomi Redmi K30 5G, doté d’un écran 120 Hz, serait en réalité capable de grimper jusqu’à 144 Hz. Tout récemment, un nouveau brevet permettait de découvrir ce à quoi pourraient ressembler les futurs terminaux du groupe.

Aujourd’hui, c’est à nouveau d’un brevet dont il est question, avec un smartphone doté d’une section photo assez inédite. En effet, le concept imaginé par Xiaomi fait état d’un smartphone sur le sommet duquel on retrouverait une large caméra pop-up, permettant de profiter d’une caméra frontale composée de deux capteurs.

L’originalité de la chose résiderait dans le fait que les capteurs principaux seraient eux aussi logés dans ce même système pop-up. De cette manière, le petit mécanisme motorisé pourrait abriter deux caméras pour la section selfie, mais également deux caméras à l’arrière.

Sept capteurs sur un module pop-up ?

Le brevet signé Xiaomi va plus loin encore, puisque ce dernier fait état d’un mécanisme qui pourrait tout à fait accueillir trois capteurs pour la section photo, voire même… cinq capteurs. Au total, le petit module motorisé pourrait donc être bardé de 7 capteurs (2 à l’avant et 5 à l’arrière), et force est d’admettre que cela serait assez impressionnant.

Evidemment, ce type de design permettrait au smartphone en question de profiter d’un écran vierge de toute forme d’encoche (comme sur un OnePlus 7T Pro pour ne citer que lui), mais aussi d’un dos lui aussi totalement dénué du moindre capteur photo apparent. Reste à savoir maintenant si ce brevet débouchera réellement sur un smartphone dans les mois/années à venir, mais depuis quelques années déjà, plus rien ne semble impossible sur le marché des smartphones…