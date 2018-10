XP, une école d’esport et de gaming ouvrira en 2019 dans trois villes françaises

Lors de la Paris Games Week qui s’est tenue il y a quelques jours, le groupe IONIS a levé le voile sur sa nouvelle école dédiée au gaming et à l’esport. Baptisée XP – comme les points d’expérience que l’on gagne durant une partie de jeux vidéos -, l’école en question ouvrira ses portes en septembre 2019 dans les villes de Lyon, Paris et Lille. Le nom symbolise également les étapes que les étudiants devront franchir pour terminer leurs études.

Attention néanmoins, XP n’est pas une école dédiée au gaming, mais bien un lieu dans lequel l’on apprend à maîtriser les compétences nécessaires pour évoluer dans ce secteur qui est déjà prometteur.

XP veut former les étudiants aux compétences du domaine du esport et du gaming

Comme l’indique le communiqué de presse, le nouvel établissement proposera un Bachelor ainsi qu’un MBA qui proposera trois spécialisations : événementiel esport & relations publics, esport entrepreneurship & innovation, international esport & brand management. Il sera possible de suivre le MBA en alternance comme en formation classique.

Le programme sera particulièrement tourné vers l’expérience immersive, la culture du esport ainsi que l’ouverture vers l’international, si bien que des learnings et school trips en Europe et en Asie sont prévus. Le MBA tendra à professionnaliser la formation pour que les étudiants développent un sens de l’adaptation, de l’initiative et de l’action. Durant la totalité du cursus, il est prévu que la pédagogie utilisée fasse la part belle à la réalisation de projets.

Sylvain Gandolfo, directeur de national des études à XP, ajoute que « désormais reconnu à travers le monde comme un sport pouvant avoir sa place aux Jeux asiatiques de 2022, l’esport est en voie de professionnalisation des acteurs qu’ils soient joueurs, organisateurs d’événements, commentateurs ou coachs d’équipes professionnelles. Notre objectif avec XP est de participer activement au développement de cet écosystème en transmettant à nos étudiants les compétences managériales, marketing, événementielles, artistiques et techniques incontournables pour évoluer dans ce secteur ».