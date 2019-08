Yelp utilise désormais une IA capable d’apprendre à vous connaître

Depuis sa création en 2004, Yelp reste une application incontournable. Ces dernières années, Google a pourtant choisi d’étoffer ses résultats de recherches en y intégrant de nombreuses informations concernant le type de lieux recherché. Pourtant Yelp ne s’inquiète pas, et continue d’innover afin de proposer la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Désormais, l’application demande aux utilisateurs de créer un profil en fonction de leurs habitudes et restrictions alimentaires, ainsi que leur mode de vie, ou encore leurs critères en termes d’accessibilité.

Une fois ce profil créé, Yelp mettra en évidence les lieux qui lui correspondent le plus. Initialement, Yelp se consacrait aux établissements en lien avec l’alimentation, depuis l’extension de ses activités l’entreprise a décidé d’intégrer de nouveaux critères de personnalisation. En plus des critères cités plus haut, Yelp s’intéresse également aux préférences des clients. L’utilisateur pourra donc préciser s’il est adepte de sushis, burgers, ou autres types de nourritures. De plus, ces options de personnalisations « For you » peuvent être activées ou désactivées très facilement.

L’IA au service de la personnalisation

Côté entreprise, elles n’auront rien à faire pour se catégoriser, puisque la plupart des informations proviennent des avis laissés par les utilisateurs. Pour extraire le contenu de ces commentaires, Yelp utilise une intelligence artificielle. Les propriétaires d’établissements pourront également modifier ce contenu s’il contient une erreur.

« Il ne s’agit pas seulement d’un algorithme qui essaie d’écouter ce que vous avez dit et de prendre des décisions biaisées sur qui vous êtes. Ce que nous avons construit par la personnalisation est une expérience qui donne le contrôle à l’utilisateur, » déclare Akhil Ramesh, responsable des produits de consommation chez Yelp.

Il peut sembler surprenant que Yelp n’ait pas introduit cette fonctionnalité plus tôt, pourtant c’est bien le cas, Yelp présente sa première innovation en termes de personnalisation pour son service.

M. Ramesh explique : « Nous avons des critiques de haute qualité, et une grande partie de ce contenu n’est pas structuré. Au cours des deux dernières années, nos capacités d’apprentissage machine et d’intelligence artificielle ont énormément augmenté, et nous avons été en mesure de mettre en évidence de nombreuses fonctionnalités intéressantes que nous pouvons développer à partir de ces informations non structurées ».

Pour les utilisateurs iOS, ces fonctionnalités sont disponibles immédiatement, cependant, il faudra encore attendre l’année prochaine pour les utilisateurs Android.