Yelp va alerter ses utilisateurs lorsqu’un commerce a été signalé pour racisme

Informer les internautes lorsqu’un commerce a été signalé pour « des actions flagrantes à caractère raciste ». Tel est l’objectif de la nouvelle fonctionnalité lancée par Yelp. L’application, qui permet de publier des avis participatifs sur les commerces locaux, a dévoilé son dispositif dans un billet de blog publié la semaine dernière.

Concrètement, Yelp veut donc prévenir les consommateurs lorsqu’une entreprise a été associé à des actes de racisme, tels que l’utilisation d’un langage ou de symboles racistes. Yelp va signaler cette dernière aux utilisateurs avec une mention « Business Accused of Racist Behavior Alert ». Un lien vers un article de presse mentionnant les faits sera également proposé afin de les aider à se faire un avis sur le sujet.

Yelp mise sur l’IA pour personnaliser les recommandations

La plateforme explique d’ailleurs : « Entre le 26 mai et le 30 septembre, nous avons placé plus de 450 alertes sur des pages commerciales qui étaient soit accusées, soit visées par un comportement raciste lié au mouvement Black Lives Matter. Nous avons maintenu une assistance 24 heures sur 24 au cours des derniers mois pour nous assurer que nous maintenons la confiance et la sécurité de nos utilisateurs et propriétaires d’entreprise. »

Yelp a par ailleurs décidé de mettre en valeur les établissements tenus par des noirs et/ou des femmes. Cela s’est traduit par des résultats concrets puisque « nous avons vu que les avis mentionnant les entreprises appartenant à des Noirs ont augmenté de plus de 617% cet été par rapport à l’été dernier. Le soutien aux entreprises appartenant à des femmes a également augmenté, avec des mentions en hausse de 114% pour la même période », précise l’entreprise.

Pour rappel, Yelp mise ces derniers temps beaucoup sur l’intelligence artificielle. Les utilisateurs sont invités à créer un profil où ils font mention de leurs habitudes et restrictions alimentaires, ainsi que leur mode de vie, ou encore leurs critères en termes d’accessibilité. Une fois ces renseignements fournis, l’algorithme rentre alors en action et la plateforme met en évidence les lieux qui leur correspondent le plus.