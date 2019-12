Younited Credit veut prendre en charge les offres de crédit des entreprises

Dans le monde de la fintech, il n’est plus obligatoire d’obtenir un agrément bancaire pour proposer une solution de crédit. Non, la loi n’a pas changé, mais des acteurs tels que Younited Credit cherchent aujourd’hui à devenir la prochaine référence des offres de crédits pour les professionnels, et les convaincre de passer par leurs services pour développer leur offre de financement. La startup française a profité de cette fin d’année pour dévoiler son nouveau plan : renforcer son offre décernée au B2B, en proposant des services clé en main.

La nouvelle offre de Younited Credit pour les professionnels s’articule en deux points. Le premier : « Credit-as-a-service », intéressera les banques, assurances et mutuelles, pour proposer à leurs clients une offre de crédit à la consommation. Le second : « Credit-as-a-Payment », se focalisera sur les commerçants de biens et services pour développer de nouvelles offres de crédit de paiement, pour étaler le remboursement d’un achat sur plusieurs mois.

🚨 Breaking News | Nous lançons Younited Business Solutions : une offre #B2B permettant à des banques, assureurs, opérateurs de téléphonie mobile ou encore sites marchands, de proposer des solutions de financement à leurs clients ⚡

Découvrez notre CP : https://t.co/lQLVtU33kd ! pic.twitter.com/74bQMMNNhs — Younited Credit (@younited) 29 novembre 2019

Younited Credit s’occupe des offres de crédits des banques

Depuis son lancement en 2009, la société spécialisée dans les crédits à la consommation est arrivée à atteindre le volume de 1,4 milliard d’euros de prêts cumulés en 2019. Anciennement appelée « Prêt d’Union », la fintech française opère actuellement un virage vers l’international (présence dans 6 pays), mais également en diversifiant son offre, et en cherchant désormais à devenir une référence auprès des acteurs du paysage fintech.

Avec sa nouvelle plateforme Younited Business Solutions, la société a de grandes ambitions. Elle souhaite devenir une référence pour les établissements financiers de nouvelle génération, telles que les banques en lignes, et proposer de prendre en charge le développement de leurs nouvelles solutions de crédit.

Les principales banques en lignes devraient se tourner vers de telles offres si elles veulent prospérer à l’avenir. Younited Credit travaille déjà avec N26 (1 million de clients en France), et lui offre un service en marque blanche pour que la néobanque puisse proposer un service de crédit à la consommation. Younited Credit opère également avec la Banque publique d’investissement français (Bpifrance) et se charge de la plateforme de prêts pour les TPE.

Des solutions de paiement par crédit pour les commerçants

« Quant aux marchands physiques et online, ils doivent concevoir des moyens de paiements innovants, parfaitement en phase avec l’économie de l’usage dont le développement s’accélère », explique Geoffroy Guigou, cofondateur et directeur général de Younited. C’est pourquoi la nouvelle branche pour les professionnels de Younited Credit a également développé « Credit-as-a-Payment », pour devenir aussi une référence auprès des professionnels autres que les établissements bancaires et les assurances.

En faisant appel au nouveau service de Younited Credit, les entreprises pourront ainsi développer des solutions de paiement allant de 100 à 2000 euros (par carte bancaire ou par prélèvements), avec des durées de remboursement allant jusqu’à 48 mois. Cette proposition devrait plaire aux e-commerçants en majorité, mais également aux opérateurs téléphoniques et des acteurs de la grande distribution. Pour l’heure, on note un partenariat avec le groupe Iliad-Free, qui a choisi de faire confiance à Younited Credit pour s’occuper de son service de paiement en plusieurs fois pour sa box internet.

Younited Credit, une entreprise du Next40

Suite au lancement de sa nouvelle offre pour les professionnels, Younited Credit a mis en ligne un nouveau site internet, où ses deux nouveaux services sont expliqués dans le détail. La société française en profite pour informer avoir constitué une équipe de 15 personnes autour de son nouveau domaine d’activité visant les professionnels, et ces derniers seront présents à Paris, Rome, Barcelone et Munich.

Younited Credit fait partie de la sélection Next40 du gouvernement français, qui retient les 40 entreprises françaises ayant le plus fort potentiel à devenir des leaders mondiaux. Ces dernières années, la société spécialisée dans les crédits à la consommation a levé plus de 165 millions d’euros de capitaux propres auprès d’investisseurs.