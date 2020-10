YouTube a une nouvelle idée pour vous encourager à utiliser sa version payante

On l’oublie parfois, mais si la plupart des utilisateurs de YouTube ne paient rien grâce à une offre gratuite financée par de la publicité, le service de streaming a également une offre premium. En contrepartie d’un abonnement mensuel, YouTube Premium permet de profiter de quelques avantages supplémentaires comme l’absence de publicités ou encore la possibilité d’écouter de la musique même quand l’application est en arrière-plan (comme sur les services de streaming audio).

Et visiblement, Google a décidé d’utiliser certains de ses tests afin de rendre cette offre premium plus intéressante. En substance, l’idée est que si vous êtes un utilisateur payant de YouTube, vous aurez la possibilité de tester certaines fonctionnalités avant que celle-ci ne soit accessible pour tout le monde.

C’est ce qui est révélé dans un article publié cette semaine par le site TechCrunch. Google a récemment lancé trois tests sur son app qui ne sont accessibles que pour les abonnés de YouTube Premium. L’un de ces tests permet de lire les vidéos sur l’écran d’accueil (ce qui rappelle les vidéos Facebook). En substance, vous pouvez lire une vidéo pendant que vous défilez cette section. Un autre test ajoute de nouvelles options de filtrage dans la recherche et un troisième permet de faire des recherches vocales sur Chrome.

Normalement, les tests de nouvelles fonctionnalités sur YouTube peuvent être accessibles pour tout le monde. Et Google a également confirmé à TechCrunch que c’est la première fois qu’il lie des programmes de tests à son offre premium.

La firme de Mountain View aurait tout de même précisé que tous les tests de YouTube ne seront pas réservés aux abonnés de l’offre premium. D’autre part, ces trois tests ne représentent qu’une petite partie de tous les tests menés sur YouTube.

Un nouveau type d’avantage pour les abonnés de l’offre payante de YouTube

En tout cas, l’intention d’utiliser certains tests pour rendre YouTube Premium plus intéressant semble claire. On rappelle qu’actuellement, YouTube compte plus de 2 milliards d’utilisateurs, et 20 millions d’abonnés payants sur l’offre premium.

Sinon, récemment, YouTube a été suspecté d’avoir intentionnellement bloqué la fonctionnalité PiP d’iOS 14 afin que YouTube Premium reste intéressant pour les internautes. Cette nouveauté du système d’exploitation d’Apple permet de lire des vidéos sur une fenêtre flottante, tout en utilisant une autre application.

Lorsqu’iOS 14 a été lancé, cette fonctionnalité permettait de regarder de vidéos YouTube (ouvertes sur Safari) sur une fenêtre flottante. Mais par la suite, le PiP a été bloqué par le site mobile de YouTube, sauf pour les abonnés YouTube Premium. Plus tard, la fonctionnalité a finalement été débloquée. Mais pour en profiter, il est toujours nécessaire d’ouvrir YouTube sur un onglet de Safari, au lieu d’utiliser l’application mobile.