iOS 14 : vous pouvez à nouveau regarder des vidéos YouTube tout en utilisant une autre app

Avec la mise à jour iOS 14, Apple a permis aux utilisateurs d’iPhone d’un peu plus personnaliser leurs expériences. Par exemple, il est possible de remplacer Safari par Chrome ou Mozilla Firefox en tant que navigateur par défaut. Et vous pouvez également faire de Gmail votre application e-mail par défaut à la place de l’application e-mail d’Apple.

De plus, grâce au nouvel écran d’accueil, vous avez la possibilité de placer une barre de recherche Google (grâce à un widget) sur cet écran. Mais en plus de ces nouveautés qui vous permettent de mieux personnaliser votre iPhone, Apple a également lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Picture-in-Picture ou PiP.

En substance, cette fonctionnalité vous permet de regarder une vidéo sur une fenêtre flottante, tout en utilisant une autre application. Cela est par exemple pratique lorsque vous voulez discuter avec quelqu’un sur WhatsApp tout en regardant votre série préférée sur Netflix.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas prise en charge par l’application YouTube. Cependant, lorsqu’Apple a lancé iOS 14, il était quand même possible de regarder des vidéos YouTube sur des fenêtres flottantes, à condition de regarder cette vidéo sur le web sur Safari, mais pas sur l’application YouTube.

Mais ensuite, cette fonctionnalité a été bloquée sur Safari. Si YouTube ne s’est pas exprimé sur le sujet, on suspecte que cela ait un lien avec YouTube Premium. En effet, la possibilité de lire les vidéos en arrière-plan fait partie des avantages réservés aux abonnés de cette offre payante. Et il est possible que YouTube ait décidé de bloquer la fonctionnalité Picture-in-Picture pour son site mobile afin de préserver cet avantage des abonnés payants.

La fonctionnalité est de nouveau accessible (mais jusqu’à quand ?)

En tout cas, depuis quelques jours, la fonctionnalité qui permet de lire des vidéos YouTube sur une fenêtre flottante est de nouveau accessible. Et il est possible que ce déblocage de la fonctionnalité ait un lien avec la mise à jour iOS 14.01 du système d’exploitation, qui incluait surtout des correctifs de bugs (et que YouTube n’ait pas changé d’avis).

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez profiter de la fonctionnalité Picture-in-Picture d’iOS 14 en regardant des vidéos YouTube, c’est très simple. Tout d’abord, vous devez ouvrir la vidéo dans Safari, mais pas sur l’application YouTube. Une fois la vidéo lancée sur Safari, vous devez ensuite ouvrir celle-ci en plein écran, puis appuyer sur l’icône qui correspond à la fonctionnalité Picture-in-Picture.

Vous pourrez alors regarder des clips sur YouTube sur la fenêtre flottante, tout en visitant le site de Presse-Citron, par exemple. Vous avez la possibilité de déplacer la fenêtre, ou bien de redimensionner celle-ci.