YouTube bannit pour une semaine une chaîne pro-Trump très populaire

Cette fois c’est fait. Après des semaines de polémiques répétées, YouTube a fini par sévir contre la chaîne d’information One America News Network (OANN). Le média américain préféré de Donald Trump ne pourra plus publier ni diffuser en direct pendant une semaine à la suite de la diffusion d’une vidéo vendant un faux remède contre le covid-19.

Cité par CNBC, un porte-parole de YouTube en a dit plus sur cette action :

Après un examen attentif, nous avons supprimé une vidéo d’OANN et lancé un avertissement à la chaîne pour violation de notre politique de désinformation sur le covid-19, qui interdit les contenus prétendant qu’il existe un remède totalement efficace contre la maladie. De plus, en raison de violations répétées de notre politique de désinformation sur le covid-19 et d’autres politiques de monétisation de chaîne, nous avons suspendu la chaîne du programme de partenaire YouTube et, par conséquent, sa monétisation sur YouTube.