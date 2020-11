YouTube refuse de modérer une vidéo annonçant la victoire de Trump

Alors que nous sommes toujours dans l’attente des résultats de l’élection présidentielle, c’est peu dire que les esprits s’échauffent en ligne. Tandis que la tendance semble peu à peu s’orienter vers une victoire de Joe Biden, de nombreux républicains dénoncent « un vol électoral ». Un peu plus tôt et dans la foulée de leur leader, de nombreux sympathisants ont aussi revendiqué la victoire de Donald Trump.

Facebook et Twitter ont choisi d’agir assez fermement contre ces derniers en étiquetant et en masquant ces publications, y compris celles du président américain. En ce qui concerne YouTube, cela semble pour l’heure assez différent. La plateforme estime en effet qu’une vidéo qui affirme que le candidat républicain a remporté les élections peut rester en ligne.

La vidéo a toutefois été démonétisée

Dans le détail, YouTube juge qu’elle enfreint son règlement en matière de publicité mais pas ses politiques de contenu. Dès lors, cette dernière ne sera pas supprimée. À y regarder de plus prêt, il s’agit pourtant d’une tentative de désinformation assez nette. On peut y voir une présentatrice de One America News Network (OANN), un réseau pro-Trump, affirmer que ce dernier a remporté un nouveau mandat de 4 ans supplémentaires. On apprend ensuite dans ce reportage que le comptage des bulletins par correspondance est une tentative de « voler les élections ».

Comme le souligne The Verge, le règlement actuel de YouTube concernant la désinformation électorale se concentre principalement sur les fausses informations « visant à induire les électeurs en erreur sur l’heure, le lieu, les moyens ou les conditions d’éligibilité pour voter, ou les fausses déclarations susceptibles de décourager considérablement le vote ».

Pour le reste, YouTube précise que la vidéo est assortie d’une étiquette indiquant que les résultats des élections « peuvent ne pas être définitifs ». De plus, ce contenu ne rapportera rien à OANN car la compagnie interdit les publicités sur les contenus « portant atteinte à la confiance électorale par le biais d’informations manifestement fausses ».