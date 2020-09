YouTube bloque cette nouveauté d’iOS 14 si vous n’êtes pas un abonné premium

On l’oublie parfois, mais si la vaste majorité des utilisateurs de YouTube y accèdent gratuitement, Google propose également une version payante de son service qui permet de regarder des vidéos sans publicité, et d’accéder à un service de streaming musical comparable à Spotify et Apple Music. YouTube Premium permet également de lire des vidéos en arrière-plan, ce qui n’est pas possible avec un compte gratuit.

Avec l’arrivée d’iOS 14, le système d’exploitation mobile permettait cependant de contourner cette restriction sur les comptes YouTube gratuit, grâce à la fonctionnalité Picture-in-picture. Le Picture-in-Picture ou PIP vous permet de regarder les vidéos d’une application ou de faire des appels vidéo sur une petite fenêtre flottante, tout en faisant quelque chose sur une autre application. Résultat : il devenait par exemple possible de regarder une vidéo YouTube lancée sur Safari via la petite fenêtre flottante, tout en ouvrant une autre application.

Malheureusement, comme le rapporte le site The Verge, YouTube a bloqué cette fonctionnalité sur Safari. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, lorsqu’on essaie de profiter du Picture-in-picture sur YouTube en utilisant le navigateur Safari, celle-ci est bloquée.

iOS 14’s picture-in-picture mode doesn’t work with YouTube in Safari. 🤔 pic.twitter.com/JwGLAmwhwb — Jay Peters 🧇 (@jaypeters) September 18, 2020

Or, de nombreux médias indiquent qu’au lancement d’iOS 14, il était possible d’utiliser cette fonctionnalité sur YouTube. Cela était également possible sur les beta d’iOS 14. Est-ce un bug ou Google a-t-il intentionnellement bloqué la fonctionnalité PIP ? En tout cas, si vous êtes un abonné de YouTube Premium, cette nouveauté d’iOS 14 ne serait pas bloquée.

Pour le moment, la firme de Mountain View ne s’est pas exprimée à ce sujet. Mais il serait logique que YouTube bloque cette fonctionnalité étant donné que la possibilité de lancer des vidéos et d’écouter de la musique en arrière-plan fait partie des avantages qui sont normalement réservés aux utilisateurs d’un compte premium.

Comment profiter du PIP sur les autres applications ?

En tout cas, si (pour le moment) il n’est pas possible de profiter de cette nouveauté d’iOS 14 lorsque vous regardez des vidéos YouTube avec un compte non-premium, sachez que celle-ci est déjà prise en charge par de nombreuses plateformes de streaming vidéo. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur Netflix, le PIP s’active automatiquement lorsque vous sortez de l’application alors que la lecture d’une vidéo est en cours. Cela vous permet par exemple de faire un tour sur votre boite de réception sur WhatsApp sans avoir à interrompre votre film ou votre série sur Netflix.

La fonctionnalité PIP est aussi disponible sur Safari si vous lisez des vidéos sur d’autres sites web, comme Dailymotion. Il suffit d’ouvrir une vidéo en plein écran puis d’appuyer sur la nouvelle icône pour ouvrir les vidéos en Picture-in-Picture.