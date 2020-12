YouTube déclare la guerre aux haters et à leurs commentaires haineux

La haine en ligne est un fléau. Jusque là, rien de très surprenant. Toutefois, les plateformes sociales oeuvrent quotidiennement pour tenter d’endiguer ce phénomène. Twitter est certainement l’un des réseaux sociaux les plus concernés par cette tendance malsaine, et paradoxalement la plateforme qui déploie le plus d’efforts pour y remédier. L’oiseau n’hésite pas à modifier complètement son interface pour dissuader ses utilisateurs de contribuer à la diffusion de contenus haineux.

La dernière invention en date déployée par Twitter, est l’apparition d’une popup lorsque vous vous apprêtez à liker un contenu allant à l’encontre des règles de la plateforme. Cette fonctionnalité est notamment mise en place pour lutter contre les fake news, mais pourrait s’avérer très efficace dans cette lutte contre la haine en ligne.

Twitter et YouTube face à une haine croissante.

En s’inspirant des solutions proposées par Twitter, Google via YouTube vient de déployer une fonctionnalité assez similaire. Si vous détestez une vidéo postée sur la plateforme, et que souhaitez le faire savoir en commentaire de manière peu correcte, YouTube sera désormais en mesure de vous sermonner en vous incitant à revoir votre message afin qu’il soit plus correct et moins agressif. Comme sur Twitter, YouTube utilise désormais une popup qui affiche le message suivant : « Gardez les commentaires respectueux ».

Évidemment, YouTube ne met pas en place une dictature, vous pouvez forcer l’envoi de ce commentaire, mais la plateforme tentera tant bien que mal de vous en empêcher. De plus, l’IA de Google utilisée dans ce cas pour repérer les messages inappropriés n’est pas fiable à 100%, l’utilisateur pourra donc publier son commentaire s’il le souhaite. Pour rappel, sans tomber dans le registre dramatique, la publication d’un commentaire haineux peut avoir des répercussions énormes sur le créateur de contenu. La barrière de l’écran peut nous pousser à faire des choses que l’on n’imaginerait pas dans le monde réel.

Dans la page d’aide Google dédiée, Sarah de l’équipe YouTube répond à la question : « Comment votre système sait-il ce qui est approprié ? Et si cela diffère selon la culture ? ». Voici sa réponse : « Notre système apprend du contenu qui a été signalé à plusieurs reprises par les utilisateurs. Nous espérons en savoir plus sur les commentaires pouvant être considérés comme offensants au fur et à mesure que nous continuons à les développer. Nous savons qu’il reste du travail à faire et ce n’est qu’un début. Nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour encourager des interactions respectueuses sur YouTube tout en protégeant les gens contre les commentaires qui peuvent être considérés comme offensants. »