YouTube : des extraits vidéo démarrent maintenant en autoplay sur l’écran d’accueil

Sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram, le démarrage des vidéos en autoplay est un moyen de doper les compteurs de vues, et d’encourager l’engagement avec ce format.

Sur YouTube en revanche, la mécanique est un peu différente puisque les gens lisent généralement une vidéo après avoir cliqué sur un bouton « Play ».

Mais cela va changer puisque YouTube se met maintenant aussi à l’autoplay.

Dans un billet sur son forum, la plateforme de Google annonce l’arrivée de cette fonctionnalité sur l’écran principal de ses applications Android et iOS. YouTube lancera un aperçu vidéo automatiquement pour les contenus qui apparaissent sur l’écran principal de l’appli.

« Cette fonctionnalité est disponible depuis plus de six mois pour les membres YouTube Premium sur Android et nous avons obtenu d’excellents résultats. La prévisualisation de vidéos vous aide à prendre des décisions plus éclairées quant à savoir si vous souhaitez regarder une vidéo, ce qui conduit à un engagement plus long avec les vidéos que vous choisissez de regarder! », écrit la plateforme.

Fort heureusement, cette fonctionnalité peut être désactivée. Et il existe également une option qui permet de n’activer celle-ci que lorsqu’on est connecté à un réseau Wi-Fi (pour économiser les données mobiles).

YouTube dépend de moins en moins des autres sites

Cette mise à jour de YouTube reflète également une transformation de la manière dont les utilisateurs découvrent les contenus de la plateforme.

« La façon dont les utilisateurs préfèrent trouver des vidéos à regarder est aussi en train de changer », expliquait Khushbu Rathi, product manager des publicités vidéo, au mois de novembre. D’après lui, l’époque où les gens ne découvraient des vidéos sur YouTube que grâce à des URL partagées entre amis, c’est du passé. « Au fil des années, le visionnage de vidéos sur YouTube est devenu plus autonome, plus d’utilisateurs que jamais vont sur l’écran d’accueil ou sur le flux des tendances et font défiler pour trouver une vidéo recommandées », ajoute le responsable, qui explique que : « Au cours des trois dernières années, le temps passé à regarder le contenu découvert par les utilisateurs sur la page d’accueil de YouTube a augmenté de 10 fois ».

En même temps, grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités comme les Statuts ou les Stories, YouTube ressemble de plus en plus aux autres réseaux sociaux.