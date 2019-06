YouTube : des pubs en réalité augmentée pour les tutos beauté

La réalité augmentée est en train d’envahir les produits de Google. Récemment, nous évoquions par exemple l’introduction de ce format sur les résultats de recherche de Google, avec des modèles en 3D et en réalité augmentée qui vous permettent de découvrir certains animaux en taille réelle.

Sur YouTube, Google vient également de présenter un nouveau produit pour les annonceurs qui permettra de faire la promotion des produits cosmétiques grâce à la réalité augmentée.

Grâce aux nombreuses vidéos tuto beauté sur YouTube, les internautes peuvent déjà découvrir les dernières tendances de l’industrie cosmétique lorsque celles-ci sont testées par les créateurs. Et bientôt, ces internautes pourront également tester les produits virtuellement grâce aux publicités en réalité augmentée, tout en regardant les vidéos.

« De nombreux consommateurs se tournent vers les créateurs de YouTube pour décider de nouveaux produits à acheter. Et les marques s’associent depuis longtemps avec les créateurs pour se connecter au public. Désormais, les marques et les créateurs peuvent rendre cette expérience encore plus personnalisée et utile pour les téléspectateurs avec la réalité augmentée », explique Aaron Luber, Head of Branded Experiences, AR & VR.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement testée en alpha sur FrameBit, la plateforme de mise en relation de YouTube pour les marques. En tout cas, les premiers résultats semblent prometteurs. « Nous avons testé cette expérience plus tôt cette année avec plusieurs marques de beauté et nous avons constaté que 30% des téléspectateurs avaient activé l’expérience de réalité augmentée avec l’application YouTube, passant plus de 80 secondes en moyenne à essayer virtuellement du rouge à lèvres », indique Aaron Luber.

On notera que de son côté, Facebook propose déjà des formats publicitaires similaires aux annonceurs.

Des publicités en 3D pour mieux visualiser les produits

En plus des pubs en réalité augmentée sur YouTube, Google vient également d’annoncer un format de publicité en 3D qui permet de mieux visualiser un produit. « Swirl apporte des ressources en trois dimensions pour afficher des publicités sur le Web mobile, ce qui peut aider à éduquer les consommateurs avant de faire un achat. Ils peuvent directement effectuer des zooms avant et arrière, faire pivoter un produit ou lire une animation », écrit Google.