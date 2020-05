YouTube permet désormais de découper ses vidéos en chapitres

Les créateurs de contenus sur YouTube pourront désormais découper leurs vidéos en chapitres. Cette nouvelle fonctionnalité permettra notamment de signaler le début de chaque chanson dans un concert ou nommer les étapes importantes dans un tutoriel. Le vidéaste pouvait auparavant déjà signaler certains passages de la vidéo avec des timestamps. Mais l’option de chapitrage va plus loin et est beaucoup plus pratique.

Le premier chapitre doit commencer à 0:00, chacun d’eux devra durer 10 secondes minimum, la vidéo devra comporter 3 chapitres minimum. L’utilisateur verra les chapitres se matérialiser avec des petites coupures sur la barre progression de la vidéo. Chaque chapitre sera identifié via un titre permettant de savoir quel thème est abordé.

La fonctionnalité était déjà testée depuis plusieurs semaines, mais face à son succès durant la phase de test, la plateforme a décidé de la généraliser. Avec celle-ci, plus besoin d’alourdir la description avec les titres des séquences. Le nom du chapitre apparaîtra directement en bas du lecteur vidéo.

Mais cette option ne sera pas automatique, ce sera le choix de l’éditeur de la vidéo de la mettre en place. Pour que la mise en place des chapitres soit effective, il lui suffira de les inscrire avant de publier la vidéo.

Les conséquences de cette nouvelle fonctionnalité

Les conséquences de cette nouvelle fonctionnalité seront certainement une facilité de navigation et également le fait que les utilisateurs regarderont de moins en moins les vidéos en entier, mais se contenteront simplement des passages qui les intéressent.

Dans un premier temps toutes les vidéos ne bénéficieront pas ce cette option. Il faut d’abord que l’éditeur de la vidéo la mette en place. Pour les anciennes vidéos, il est peu probable, à moins d’avoir la volonté de la modifier, que le chapitrage apparaisse.

Si cette option vient à se généraliser au fur et à mesure, ce seront les Youtubeurs qui ne prendront pas le temps de chapitrer leurs vidéos qui risquent d’être mis de côté par les personnes pressées d’obtenir l’information recherchée. Il est fort à parier que les utilisateurs s’habitueront rapidement à cette nouvelle option bien pratique et qui leur fera gagner du temps.