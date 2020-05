YouTube pourra vous envoyer une notification quand il est temps de dormir

En 2018, Google a lancé une série de fonctionnalités pour le « bien être numérique » sur son système d’exploitation Android et sur ses applications. Et bien entendu, YouTube a pu profiter de cet effort qui visait à promouvoir une utilisation plus équilibrée des nouvelles technologies.

Et cette semaine, la firme lance une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui vous empêchera de veiller trop tard lorsque vous êtes scotché à votre écran pour regarder des vidéos sur la plateforme. Cette nouveauté vient d’être annoncée par Google dans un billet. En substance, celle-ci vous permet de fixer l’heure à laquelle vous devriez vous coucher dans les paramètres de l’application YouTube sur iOS ou Android. Et si vous êtes encore en train de regarder des vidéos alors que cette heure a été dépassée, l’application vous préviendra. Vous avez la possibilité de régler ce mécanisme pour qu’il interrompe une lecture en cours, ou pour que la notification n’apparaisse que lorsque vous avez fini de regarder une vidéo, pour ne pas interrompre.

Une vie plus saine ?

« Chaque personne utilise YouTube différemment. Certains d’entre nous l’utilisent pour apprendre de nouvelles choses, tandis que d’autres l’utilisent lorsqu’ils ont besoin de rire ou de rester en contact avec leurs créateurs préférés. Que vous vous considériez comme un utilisateur avancé ou que vous aimiez simplement regarder des vidéos de temps en temps, nous voulons aider tout le monde à mieux comprendre leur utilisation de la technologie, à se déconnecter en cas de besoin et à créer de saines habitudes », explique la plateforme dans son annonce.

D’autres fonctionnalités liées au bien-être numérique sont déjà disponibles sur YouTube, comme des statistiques qui vous permettent de savoir combien de temps vous avez passé sur la plateforme les 7 derniers jours, un rappel qui peut apparaitre pour vous recommander de faire une petite pause lorsque vous passez trop de temps devant l’écran, une fonctionnalité qui désactive les sons et les vibrations pour les notifications YouTube, ainsi qu’une fonctionnalité qui vous permet d’avoir un résumé de vos notifications (pour vous encourager à ne pas regarder celles-ci trop souvent).

Aujourd’hui, les systèmes d’exploitation Android et iOS ont déjà une série de fonctionnalités pour équilibrer notre utilisation des nouvelles technologies. Et des mécanismes similaires à ceux qui sont proposés par YouTube sont aussi disponibles sur les plateformes comme Facebook ou Instagram.