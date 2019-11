YouTube pourra-t-il bientôt fermer votre chaîne si elle ne gagne pas assez d’argent ?

Cet article a été mis à jour le 12 novembre à 11h40.

YouTube a récemment mis à jour ses termes et conditions d’utilisation. Si les changements principaux sont minoritaires, l’un d’entre eux pourrait avoir d’énormes conséquences pour beaucoup de créateurs de contenu. Cette décision entrera en vigueur le 10 décembre.

La plateforme de vidéos américaine se donne désormais le droit de fermer les chaînes qu’elle juge non « commercialement viables ». En d’autres termes, cela signifie que les chaînes produisant des vidéos qui ne ramènent pas assez d’argent pourraient être supprimées par YouTube.

« YouTube peut clore votre accès ou l’accès de votre compte Google à tout ou partie du Service si nous avons des motifs raisonnables de croire que la mise à disposition du Service n’est plus commercialement viable »

Outre la suppression de la chaîne YouTube, ce changement laisse aussi à supposer que le service pourrait fermer les autres accès aux services Google de l’utilisateur, à l’exemple de son compte Gmail ou de G Suite (Docs, Drive, Agenda…).

Pour l’instant, YouTube n’a pas réagi malgré les vives protestations que ce changement a provoquées chez les utilisateurs. De nombreuses zones de floues subsistent encore à propos de de cette nouveauté, sachant que son entrée en vigueur est prévue dans un mois à peine. On ne sait pas quels seront les critères utilisés par le service américain.

Quand YouTube énerve (… les YouTubeurs)

Ce changement intervient dans ce qui pourrait être un moment charnière pour YouTube, du moins en France. De nombreux YouTubeurs se plaignent du traitement imposé par la plateforme de vidéos concernant la monétisation de leurs contenus ou leur mise en avant sur le service.

Il y a quelques mois, c’est le membre de la Redbox Mastu qui se questionnait sur le fait qu’il ait potentiellement été black listé par YouTube.

Plus récemment, le Joueur du Grenier évoquait également le sujet en parlant directement de la plateforme et jugeant, qu’à titre personnel, le contenu qui faisait des vues au cours de cette période ne lui plaisait pas. Le YouTubeur évoquait aussi la course aux vues et la recherche de vidéos pouvant être mises en avant par l’algorithme (donc faire plus de vues et rapporter plus d’argent).

Pour lui, YouTube est également en train de s’apparenter de plus en plus la télévision.

En tout cas, il est toujours intéressant d’écouter des YouTubeurs évoquer directement, depuis leur point de vue, les changements et les mutations constantes de la plateforme.

Il est aussi certain que la décision de YouTube impactera les créateurs de contenu qui ne disposent pas encore de beaucoup d’abonnés, et non les plus gros YouTubeurs. En France et ailleurs, cela risque donc de créer une véritable transformation du service, dont les contenus seront beaucoup moins libres et variés. Tout ce qui faisait et fait YouTube, en somme.

MISE À JOUR — 12 Novembre, 11h 40



YouTube a apporté plus de précisions à ce sujet dans un message partagé sur Twitter : « Pour clarifier, il n’y a pas de nouveaux droits dans nos conditions de vente pour résilier un compte parce qu’il ne fait pas d’argent. Comme auparavant, nous pouvons interrompre certaines fonctionnalités ou parties du service YouTube, par exemple, si elles sont désuètes ou peu utilisées. Cela n’a pas d’impact sur les créateurs et les viewers d’aucune nouvelle façon ». En somme, ce sont les options et les fonctionnalités appartenant à la firme qui peuvent être affectées et non les chaînes des créateurs de contenu elles-mêmes.

To clarify, there are no new rights in our ToS to terminate an account bc it’s not making money. As before, we may discontinue certain YouTube features or parts of the service, for ex., if they're outdated or have low usage. This does not impact creators/viewers in any new ways. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 11, 2019