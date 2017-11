YouTube va bannir les suggestions de liens incrustés dans les vidéos

La plateforme de vidéo YouTube a annoncé qu’elle allait supprimer les suggestions de liens durant la lecture d’une vidéo. Une décision qui fait suite aux analyses du service selon lesquelles un trop petit nombre d’utilisateurs se serviraient de ces fameux liens.

Décidément, 2017 est bien l’année du changement pour YouTube. Après avoir transformé son design et son logo pour un résultat plus épuré, le service de vidéo s’est attaqué à la prise de certaines mesures indispensables. Si YouTube est un canal permettant de se divertir, d’apprendre ou encore de s’informer, c’est aussi un vecteur de radicalisation pour certains. Jusque récemment, des centaines de vidéos d’un recruteur très connu d’Al-Qaïda étaient encore présentes sur YouTube. Selon la nouvelle politique de la plateforme de Google, toutes les vidéos faisant apparaître des personnalités ou des groupes reconnus comme terroristes (aux USA et au Royaume-Uni) seront supprimées. Une évolution importante pour la firme qui continue sur sa lancée en s’attaquant à un nouveau point plus mineur : les liens vidéos.

Dès le 14 décembre 2017, les créateurs de contenu n’auront plus la possibilité d’intégrer un lien vers une autre vidéo durant la lecture. En cause, un chiffre transmis par YouTube : 5%, soit le nombre d’utilisateurs qui cliqueraient sur ces fameux liens. La plateforme précise aussi que seul 1 utilisateur sur 20 se servirait de ces derniers de temps en temps, alors que la majorité n’y voit là que du spam. En plus de gêner l’expérience utilisateur, les liens seraient donc (presque) inutiles puisque trop peu usités. Si le lien est pertinent, la plateforme encourage néanmoins les Youtubeurs à l’ajouter à la description de leur vidéo ou sur la page de la chaine.

Cependant, il est important de préciser que cette nouvelle mesure ne prend pas en considération les liens suggérés à la fin de la vidéo, après la lecture. De cette manière, YouTube espère gagner en efficacité sans gâcher l’expérience utilisateur. Néanmoins, cette mise à jour va certainement créer des situations cocasses, puisque de nombreux Youtubeurs pointent physiquement du doigt un lien renvoyant à une de leur vidéo plus ancienne. Lorsque celle-ci n’existera plus, il ne pointeront qu’un coin de leur décor, comme le rapporte Engadget.

Même si la plateforme supprime une fonctionnalité qui devait tout de même être bien utile aux créateur de contenu, l’on peut faire confiance à l’imagination de ces derniers pour trouver une nouvelle manière de faire.