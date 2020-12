YouTube : voici les vidéos, créateurs et clips musicaux les plus populaires en France en 2020

Alors que TikTok vient tout juste de dévoiler les 100 vidéos qui ont marqué cette année 2020, voilà que Google dégaine à son tour, en présentant les vidéos et les créateurs de l’année en passe de s’achever. Quelles sont les 10 vidéos qui ont marqué cette année sur YouTube en France ? Qui sont les créateurs qui ont vu leur nombre d’abonnés décoller ? Côté musique, quels sont les clips les plus vus sur la plateforme ? Les réponses !

Le top YouTube France de 2020 est arrivé !

Durant cette année 2020 très particulière, la plateforme YouTube a évidemment été très prisée par les internautes, et en France, c’est Greg Guillotin qui prend la première place avec le Pire Stagiaire : le Rappeur. Une vidéo qui culmine à plus de 20 millions de vues aujourd’hui.

Ce dernier est suivi de près par Juju Fitcats, avec le Clash Tibo Inshape, qui compte un total de 17 millions de vues.

La suite du top permet de retrouver le Clash des Applications par Cyprien, mais aussi Méli-Mélo de McFly et Carlito, Mister V ou encore Chanter Anissa avec 20 voix différentes. Google annonce fièrement que le top 10 représente plus de 116 millions de vues cumulées.

Créateurs et musiques

Du côté des créateurs ayant acquis le plus d’abonnés en France en 2020, c’est Michou qui a connu un progression fulgurante, avec plus de 5 millions de nouveaux abonnés. « Il s’impose aujourd’hui comme l’une des plus grandes chaînes de divertissement françaises et il est à l’origine du collectif “Team Crouton” avec Inoxtag, Valouzz, LeBouseuh et Pidi » explique Google.

Michou Inoxtag Greg Guillotin Mcfly et Carlito la chaîne secondaire Squeezie Valouzz Tibo InShape JOYCA Jeanfils LeBouseuh

Enfin, en 2020, la liste des 10 meilleurs clips musicaux est composée à 100% d’artistes français. Par ailleurs, 7 vidéos du Top 10 des clips de musique les plus vus sont issues du rap, du hip hop et les 3 restantes sont du R&B.

Bande Organisée de D’or et de platine Soolking feat. Dadju – Meleğim [Clip Officiel] Prod by Nyadjiko de Soolking Naps (feat. Ninho) – 6.3 (Clip Officiel) de Naps Gambi – Dans l’espace feat. Heuss l’Enfoiré (Clip officiel) de Gambi Wejdene – Anissa (Clip Officiel) de Wejdene Lettre à une femme de Ninho Bosh – Djomb (Clip officiel) de Bosh Marwa Loud feat. Naza – Allez les gros (Clip officiel) de Marwa Loud Imen Es feat. Alonzo – 1ère fois (Clip Officiel) d’Imen Es Soprano – Ninja (Clip officiel) de Soprano