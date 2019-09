ZEvent 2019 : les streamers français lèvent plus de 3,5 millions d’euros

Plus de 3,5 millions d’euros pour #ZEvent2019 !

Depuis de longues années déjà, le jeu vidéo n’a pas vocation à créer le « crétin digital » de demain, comme certains aiment à le penser encore en 2019. Non content de permettre, depuis sa création, de s’évader quelques heures dans des contrées imaginaires (comme dans le nouveau Zelda : Link’s Awakening pour ne citer que lui), le jeu vidéo a également, depuis quelques années, une vraie dimension caritative. C’est le cas notamment en France de ZEvent, à l’initiative (entre autres) de Zerator, et dont l’édition 2019 vient tout juste de s’achever.

Ce week-end, de nombreux streamers et autres commentateurs du jeu vidéo en France ont organisé ZEvent 2019, un marathon de streaming sur 3 jours. Leur objectif : réunir un maximum de dons en faveur de l’Institut Pasteur. Après un total de 54 heures de live, durant lesquelles les spectateurs ont pu retrouver Zerator, mais aussi Antoine Daniel, Gotaga ou encore Squeezie, ZEvent 2019 a permis de lever pas moins de… 3,5 millions d’euros.

Le président Emmanuel Macron s’est également fendu d’un tweet cette nuit à 1h, pour féliciter les participants et donateurs de #ZEvent2019 : « 55 gameurs français viennent de lever le temps d’un week-end plus de 3 millions d’euros au profit de l’institut Pasteur. Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit » indique-t-il sur son compte Twitter.

Vers une édition 2020 à plus de 5 millions d’euros ?

Une initiative assez extraordinaire, emmenée par Zerator et quelques streamers de renom, qui ont évidemment fait appel à leur communauté pour rassembler un peu plus de 3,510 millions d’euros. Un live caritatif record, durant lequel Squeezie a également tenu à régler quelques comptes avec un certain Thierry Ardisson, en rapport à une interview de 2017, durant laquelle l’homme en noir, outre un ton très condescendant, démontrait une certaine ignorance concernant le web, YouTube, le jeu vidéo, le stream….

#ZEVENT2019

Je t’aime Twitter.

Si tu m’aime aussi, fais un don pour l’@Institutpasteur !

Même un petit. Même un gros. Même 1€, dont tu pourras déduire 66% de tes impôts, ON S’EN BAT LES COUILLES ! Mais, fais un don.

👇👇https://t.co/2UlOXYAWMV pic.twitter.com/YM4JkNAaBR — Thibault Ragnabrock (@thibaultbrock) September 22, 2019

Pour la petite histoire, rappelons que la première édition de l’événement ZEvent s’est déroulée sous l’égide du collectif Avengers du 4 au 6 mars 2016, et avait alors permis de lever plus de 170.000 euros pour l’ONG Save The Children. Lors de la troisième édition, en 2018, la barre du million d’euros de dons avait été franchie pour la première fois. Vivement l’édition 2020 et ses 5 millions donc…