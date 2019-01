Google remplacera les Hangouts classiques par des versions gratuites de Chat et Meet

Google veut à tout prix se faire une vraie place dans le domaine de la messagerie. Et après avoir échoué avec Hangouts et Allo, c’est désormais vers l’application Messages d’Android et vers les RCS que la firme de Mountain View se tourne afin de concurrencer les applications telles que Messenger, WhatsApp ou bien iMessage.

Google a déjà annoncé qu’il allait fermer Allo, son application de messagerie dopée à l’IA. Quant à Hangouts, il ne disparaîtra pas, mais sera orienté vers les entreprises ainsi que vers le collaboratif. Google effectuera cette transition en faisant migrer les utilisateurs de ce service vers Hangouts Chat et Hangouts Meet, des applications collaboratives (dont une similaire à Slack).

Cette migration a été annoncé il y a deux mois. Et aujourd’hui, la firme de Mountain View présente quelques détails.

Des versions gratuites de Chat et Meet pour les utilisateurs des Hangouts classiques

Dans un premier temps, c’est sur G Suite que les Hangouts classiques vont disparaître.

Après avoir fait migrer des fonctionnalités des Hangouts classiques vers l’application Chat (le concurrent de Slack), Google retirera cette expérience de G Suite.

La version grand public de Classic Hangouts est également évoquée. Mais pour le moment, aucun calendrier n’est annoncé. La firme indique seulement que les utilisateurs des Hangouts classiques pourront passer à une expérience gratuite sur Chat et Meet, une fois que la transition sera terminée sur G Suite. En attendant, on pourra donc continuer à utiliser ces Hangouts classiques.

Finalement, la fin à la Google+ se confirme pour Hangouts. En effet, si le réseau social de Google ne sera plus disponible pour le grand public, la firme continuera de proposer celui-ci aux entreprise, en tant qu’outil collaboratif.