Zoox dévoile son robotaxi électrique et 100% autonome

C’est un grand jour pour la mobilité urbaine autonome. Zoox la startup appartenant à Amazon vient de présenter un véhicule électrique 100% autonome, sans même un volant à bord ni de place pour un conducteur. Ce robotaxi a la capacité de transporter jusqu’à quatre passagers en même temps, et grâce à ses deux moteurs il bénéficie d’une large autonomie (16 heures) qui lui permet de rouler aussi bien de jour que de nuit. Le véhicule présenté par Zoox est également capable de se déplacer dans les deux sens sans problème.

Le véhicule Zoox semble être près à parcourir les rues des plus grandes villes du monde entier, pourtant la startup est un train de finaliser un détail qui a son importance. Zoox développe actuellement une application semblable à ce que l’on connaît avec les services VTC, afin que les clients puissent commander une course à distance. Le service proposé par Zoox sera dans un premier temps déployé à San Francisco, puis à Las Vegas, et progressivement dans d’autres villes américaines.

Aicha Evans, la PDG de Zoox, estime que de déploiement d’un tel véhicule marque la réinvention du transport. Mme Evans se montre plutôt confiante au micro de Bloomberg puisqu’elle évoque un plan sur le long terme en expliquant que le capital requis est bien présent. Il faut dire que Zoox est une propriété d’Amazon. Pour le moment, l’objectif premier est de gagner la confiance des voyageurs potentiels. Zoox compte lancer son service de manière progressive en affichant des tarifs compétitifs par rapport aux concurrents déjà établis comme Uber ou Lyft.

Pour le moment, impossible de dire quand Zoox lancera véritablement son service de transport urbain, mais il y a fort à parier que ce soit pour l’année 2020. Dans la vidéo de présentation on peut apercevoir Aicha Evans téléphone en main en train de helper le robotaxi. Cela nous pousse à croire que la startup est pratiquement prête à lancer officiellement son application et son réseau.

Zoox voit les choses en grand, jusqu’à son site web extrêmement bien conçu au design innovant. C’est le studio belge (présent aussi aux États-Unis et au Mexique) DogStudio qui est derrière cette merveille.

