Amazon Chime : une alternative à Skype ou Hangouts

Amazon semble être bien décidé à diversifier son offre. Le géant de l’e-commerce vient en effet de lancer un nouveau produit assez étonnant : Chime.

Amazon Chime se positionne sur un segment assez proche de celui de Skype ou de Hangouts. L’outil fait en effet la part belle à la communication, aux partages et aux échanges.

Proposé sous la forme d’une application compatible avec les principales plateformes du marché, Chime propose de nombreuses fonctions axées sur ces thématiques.

Chime, le Skype for Business d’Amazon

Il permettra notamment aux utilisateurs de lancer des vidéoconférences ou des audioconférences en quelques instants et sans le moindre effort. Amazon impose cependant une limite en nombre de convives.

Afin de conserver une certaine qualité de service, la solution ne pourra ainsi pas accueillir plus de 16 personnes sur la version de bureau, ou 8 sur la version mobile. Pas pour les formules standards en tout cas.

Chime intègre en plus une messagerie instantanée avec un système de notifications complet. Les utilisateurs pourront partager du texte, mais aussi attacher des fichiers à leurs messages. Ces conversations seront synchronisées sur les serveurs de la marque et il sera donc possible de les retrouver sur n’importe quel appareil équipé, avec un historique complet.

Afin d’aider les entreprises et les groupes de travail à s’organiser, l’outil permettra aussi de créer des salons de discussion. Une fois encore, ces derniers pourront accueillir des messages textuels et des fichiers. Pour les partager avec ses collaborateurs, il suffira de les prendre et de les glisser dans la fenêtre du logiciel.

Trois formules au choix

Côté technique, Chime s’intègre bien évidemment aux services AWS et il profite donc du savoir-faire de la marque en matière de cloud. Amazon a mis le paquet sur la confidentialité des données et tous les échanges (voix, vidéo, textes, fichiers) seront ainsi chiffrés en AES 256-bits.

Chime est disponible dès à présent sur Windows, macOS, iOS et Android.

La version gratuite intègre les chats et les chatrooms, mais les appels sont limités à deux personnes uniquement. Pour aller plus loin, il faudra opter pour une des formules payantes proposées par Amazon.

La formule Plus est facturée 2,50 $ par mois et par utilisateur et elle intègre un outil de partage d’écran. La formule Pro va encore plus loin pour sa part puisqu’elle permet de passer des appels vidéos avec 100 personnes. Il faudra cependant débourser 15 $ par mois et par utilisateur pour en profiter.