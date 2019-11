1Password va investir massivement dans la sécurité informatique

Non, depuis sa création en 2006, la startup 1Password n’avait jamais réalisé de levées de fonds. 14 ans d’existence plus tard, la société est pourtant un réel succès, qu’elle tient d’un concept de business très porteur, que ce soit chez les entreprises et les particuliers.

Dans le but de continuer à investir dans l’univers de la sécurité sur le web, 1Password a réalisé un tour de table avec l’aide de la société de capital-risque Accel. Une levée de fonds hors du commun, de 200 millions de dollars.

1Password, une startup rentable dès le premier jour

La confiance des investisseurs n’est pas surprenante : économiquement parlant, 1Password va bien. La startup fait partie de ces quelques-unes à ne pas avoir dû survivre lors ses premiers mois, où les seuls retours économiques proviennent d’investissements extérieurs. La société née à Toronto au Canada est devenue rentable dès le début, à en croire les données de ses créateurs.

Depuis 2016, les choses se sont accélérées avec l’ouverture de son offre aux clients professionnels. Cela a conduit à une forte augmentation de son capital : au cours des trois dernières années, la vente de produit décerné aux entreprises s’est envolée de 300 %, ce qui représente aujourd’hui la majorité des revenus de la société.

Dans un web à la recherche de cybersécurité

Suite à l’annonce de son premier tour de table, la société de capital-risque Accel a révélé qu’elle avait proposé ses services à 1Password plus tôt déjà. Mais la startup avait refusé, précisant qu’ils ne « recherchaient pas de capitaux extérieurs ». Comment donc comprendre ce changement d’avis aujourd’hui ?

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un nouveau rapport sur la sécurité du web. Dans ce dernier, il était estimé que la cybersécurité allait être de nouveau mise à mal en 2020, et qu’une hausse des vulnérabilités informatiques est pratiquement certaine.

Les 200 millions de dollars d’investissement que 1Password va recueillir présagent une volonté à la startup de continuer à développer des produits répondant à cette demande face à aux cybermenaces. A ce jour, les entreprises ne sont pas nombreuses à être à l’abri. Le rapport en question, baptisé « FireEye Cyber ​​Trendscape », recensait que seulement 11 % des entreprises dans le monde possèdent des formations en matière de cybersécurité, en moyenne. Au Royaume-Uni par exemple, seuls 11 % des dirigeants ont répondu avoir un plan en cas de cyberattaque.

1Password pourrait donc à terme chercher à se faire une place plus large dans le domaine de la sécurité sur le web. Selon Arun Mathew, l’un des associés de la société Accel, en charge du tour de table de 1Password, « au fil du temps, en particulier au cours des quatre à cinq dernières années, chaque entreprise a été exposée au risque d’être piratée. Les chances que des informations personnelles sensibles soient transmises sont de plus en plus importantes », déclarait-il à nos confrères de Crunchbase News.

Lors de son tour de table, l’associé expliquait que 1Password rencontrait un vrai intérêt pour ses clients : « Une très grande majorité de personnes nous ont dit aimer le produit », avant d’ajouter que son entreprise recherche ce type de projet lié à la cybersécurité : « nous sommes de gros investisseurs en sécurité ». Un secteur qui n’a pas fini d’être rentable.

De l’importance de se doter d’un antivirus

A l’heure actuelle, face à un nombre grandissant d’exploits permettant de profiter de plusieurs fragilités du web, l’importance de se doter d’un antivirus sur son ordinateur est grandissante. Pour vous aider dans votre choix et répondre à vos interrogations, nous vous proposons de lire notre comparatif logiciel des meilleurs antivirus 2019.