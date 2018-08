La plus importante plateforme d’échanges de crypto-monnaies aux Etats-Unis, Coinbase, déclare avoir enregistré 50’000 nouveaux utilisateurs par jour en 2017. Elle est également plébiscitée partout en Europe, y compris en France, pour la qualité de son produit.

Brian Amstrong, PDG de Coinbase, a annoncé lors du Bloomberg’s Players Technology Summit qui s’est tenu à San Francisco mardi dernier que ce sont 50.000 nouveaux clients qui ont rejoint quotidiennement la plateforme d’échange de crypto-monnaies en 2017. Avec le succès retentissant des devises électroniques depuis quelques mois, ce sont désormais pas moins de 20 millions de clients qui ont rejoint la plateforme Coinbase.

Le géant américain continue de croître

Durant cette conférence, Brian Armstrong a aussi indiqué que Coinbase avait aidé les investisseurs à trader pour plus de 150 milliards de dollars de crypto-monnaies l’an passé. Alors que le cours des crypto-monnaies a largement chuté depuis la fin de l’année 2017, il n’a pris le soin de communiquer sur les performances de l’année actuelle. La société basée à San Francisco continue cependant de croître de manière exponentielle et compte désormais plus de 1.000 employés.

Par ailleurs, Brian Armstrong a déclaré à Bloomberg que « cette technologie – la Blockchain et les crypto-monnaies – traverse une série de bulles spéculatives et de corrections, et qu’à chaque fois que cela se produit, cela crée un nouveau plateau. Les attentes du public sont grandissantes et impatientes, mais l’adoption dans le monde réel augmente. Coinbase estime que seulement 10% des crypto-monnaies sont utilisées dans le monde réel à l’heure actuelle.

Un marché qui reste compliqué

Malgré la forte croissance des sociétés liées à la Blockchain et aux crypto-monnaies, les investisseurs individuels, eux, ne connaissent pas de grands succès ces derniers temps. Depuis son plus haut historique en Décembre dernier, le Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur. Les investisseurs étant entrés sur le marché trop tard n’ont fait que perdre de l’argent depuis le début de l’année.

S’ajoutent à cela de fortes pressions des régulateurs internationaux : déchirés entre interdire, créer un cadre strict ou établir des lois favorables à l’émergence de cette nouvelle industrie.

L’année 2019 nous dira si l’industrie crypto connaîtra à nouveau cette croissance fulgurante et si Coinbase enregistrera toujours plus de nouveaux clients. Une chose est sûre : nous sommes à un tournant dans l’histoire de cette industrie naissante.